رئيس الدولة يلتقي المنسق الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، نائب مساعد الرئيس والمنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الولايات المتحدة، بريت ماكغورك، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022».

ورحب الجانبان خلال اللقاء بتوقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035، مؤكدين أهمية هذه الشراكة في تعزيز أمن الطاقة، ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة، ودعم العمل المناخي. إلى ذلك، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، كما التقى سموه عدداً من الوزراء وقادة قطاع الطاقة ضيوف «أديبك».