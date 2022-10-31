دبي تتصدّر مدن العالم في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

حافظت إمارة دبي، على أدائها العالمي المتميّز في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد أن نجحت في استقطاب 492 مشروعاً خلال الأشهر الستة الأولى من 2022، وهو أعلى أداء للإمارة لفترة ستة أشهر على الإطلاق، وبنمو بلغ 80.2% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وحقّقت الإمارة، المركز الأول عالمياً ضمن قائمة المدن الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، خلال الفترة ذاتها، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس»، قاعدة البيانات الأكثر شمولاً حول الاستثمارات الأجنبيّة الجديدة حول العالم.

واستحوذت المشاريع الجديدة على نسبة 56% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي خلال الفترة المذكورة، بحسب تقرير «مرصد دبي للاستثمار»، الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وبلغت قيمة تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي 13.72 مليار درهم (3.73 مليارات دولار أميركي) خلال النصف الأول من العام الجاري، محقّقة نمواً نسبته 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت الإمارة الحفاظ على صدارتها الإقليميّة والصعود إلى المركز الثالث عالمياً في تصنيف استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد استحداث 15 ألفاً و164 وظيفة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 33.5% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، بحسب بيانات «فايننشال تايمز -إف دي آي ماركتس».

كما حافظت دبي على ريادتها في التوظيف المرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتأكيداً على الثقة المتجددة من قبل المستثمرين، جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً في تصنيف مشاريع إعادة الاستثمار، من حيث عدد المشروعات، والمركز العاشر عالمياً من حيث تدفقات رؤوس الأموال، والمركز الثامن من حيث استحداث الوظائف ذات الصلة.

أمان واستقرار

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تقديره لكل الجهود التي تتضافر في ما بينها لترسّخ المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي وجهة رئيسة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتأكيد ثقلها النوعي كشريك يحظى برصيد كبير من الثقة في الأوساط الاستثمارية والمالية العالمية، ورغم المتغيرات السريعة التي مرت بها المنطقة والعالم على مدار الفترة الماضية، وذلك بفضل ما توفره دبي من مقومات أمان واستقرار تعمق شعور المستثمرين بأنها هي الوجهة الأكثر جدارة باستضافة استثماراتهم والأقدر على توفير فرص نموها وازدهارها.

وقال سموه: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضعت دبي أسساً متينة لعلاقتها بالمستثمر الأجنبي أهمها الثقة المتبادلة، وتعززها عوامل عدة من بنية تحتية تُعد من الأرقى والأعلى كفاءة على مستوى العالم، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة تراعي المصالح المشتركة مع المستثمرين كافة، سواء الأفراد منهم أو المؤسسات، وبيئة داعمة للابتكار والبحث والتطوير وجاذبة للمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، لتمنح تلك العوامل مجتمعة شراكاتنا مع المستثمرين مزيداً من الرسوخ والقوة التي مكنتها من تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي اجتاحت العالم خلال السنوات القليلة الماضية، مع مواصلة مؤشرات الأداء صعودها القوي بما يبشر بمزيد من فرص النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية على أرض دبي. ونحن ملتزمون بتوفير كل المُمكِّنات لشركائنا ضمن مختلف قطاعات الاستثمار لنصنع معاً المزيد من قصص النجاح».

وأضاف سموه: «لاشك في أن استحواذ مشاريع الاستثمار متوسطة وعالية التقنية على 62% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المُستقطبة إلى دبي في النصف الأول من العام الجاري، هو دليل على سيرنا في الاتجاه الصحيح، في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية. وسيبقى تنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات المستقبلية والتوسع في مجالات الاقتصاد الرقمي من الأهداف الاستراتيجية لمسيرة التطوير في دبي خلال المرحلة المقبلة».

وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، دبي الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. 492 مشروعاً اختارت دبي شريكاً في النصف الأول من 2022، في تصويت جديد بالثقة في بيئة أعمال آمنة ومستقرة وأطر تشريعية مرنة وبنية تحتية عالية الكفاءة وطموح كبير للمستقبل».

وأضاف سموه: «شراكاتنا القوية مع مجتمع المستثمرين العالمي آخذة في التنامي بالتزام راسخ بتوفير كافة ممكنات النمو ومراعاة مصلحة المستثمر وضمان أعلى مستويات الحماية لأعماله، لتحقيق المزيد من نجاحات مشتركة تترسخ معها مكانة دبي كوجهة رئيسة للاستثمار في المنطقة والعالم».

انطلاقة سريعة

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي: «شهد هذا العام انطلاقة بوتيرة سريعة، معزّزاً بالنجاح المتحقق باستضافة الإمارة للحدث العالمي (إكسبو 2020)، وعودة حركة السياحة العالميّة، وأنشطة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والحوافز المتنوّعة، بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات والسياسات الخاصة بالتأشيرات، وإظهار دبي مرونة مستدامة في سياق التحديات الاقتصادية الدولية وتحديات سلاسل التوريد».

الاستثمارات الأجنبيّة

ويضع النمو الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر، إمارة دبي في مرتبة متقدمة على مستوى العالم، ضمن المقاييس الرئيسة، بما في ذلك جذب مشاريع ورؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، بمختلف أنواعها، سواءً الجديدة أو مشاريع إعادة الاستثمار والدمج والاستحواذ وأشكال الاستثمار الجديدة. وتظهر بيانات «مرصد دبي للاستثمار» أن نسبة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بلغت 56% من إجمالي عدد المشاريع في عام 2022، بينما توزعت بقية المشاريع بنسبة 29% لمشاريع أشكال الاستثمار الجديدة، 6% لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من رأس المال المغامر، و5% لمشاريع الاندماج والاستحواذ، و3% لمشاريع إعادة الاستثمار، و1% للمشاريع المشتركة.

وكشفت البيانات، عن استحواذ مشاريع الاستثمار متوسطة وعالية التقنية على 62% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من 2022، و38% لمشاريع الاستثمار منخفضة التقنية، الأمر الذي ينسجم مع توجّهات الدائرة في تقديم كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد رقمي متنوع ومبدع هدفه جذب المواهب العالمية المتخصّصة ورؤوس الأموال.

القطاعات الجاذبة للاستثمار

وفي ما يتعلق بدول المصدر، فقد جاءت الدول الخمس الأبرز في تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار» على النحو التالي: المملكة المتحدة 36%، الولايات المتحدة 20%، فرنسا 10%، سنغافورة 5%، وسويسرا 4%. فيما جاء ترتيب أبرز خمس دول من حيث تدفقات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي كالآتي: الولايات المتحدة 18%، المملكة المتحدة 15%، الهند 13%، سنغافورة وفرنسا 4% لكل منهما.

وكشف تصنيف القطاعات الخمسة الأبرز من حيث تدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في النصف الأول، بحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار»، عن تصدّر قطاع «المقاولون التجاريون المتخصصون» بنسبة 28%، يليه قطاع تشييد المباني غير السكنيّة 12%، قطاع الإسكان وخدمات الطعام 12%، قطاع معالجة البيانات واستضافتها والخدمات ذات الصلة 6%، وتوليد الطاقة الكهربائيّة 4%. أما من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة ذاتها، فقد تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الإسكان وخدمات الطعام بنسبة 11% لكل منهما، يليهما قطاعات تصميم أنظمة الحاسوب والخدمات ذات الصلة، ونشر البرمجيات، والخدمات الإداريّة والمساندة، بنسبة 7% لكل منها.

• 13.72 مليار درهم قيمة تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بالنصف الأول.

• المشاريع الجديدة استحوذت على 56% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي.

ولي عهد دبي:

• «برؤية وتوجيهات محمد بن راشد، وضعت دبي أسساً متينة لعلاقتها بالمستثمر الأجنبي أهمها الثقة المتبادلة».

• «ملتزمون بتوفير كل المُمكِّنات لشركائنا لنصنع معاً المزيد من قصص النجاح».

• «استحواذ المشاريع متوسطة وعالية التقنية على 62% من إجمالي الاستثمار الأجنبي، دليل على سيرنا في الاتجاه الصحيح».

تفوّق عالمي

أظهرت بيانات «فايننشال تايمز -إف دي آي ماركتس»، نجاح إمارة دبي في تحقيق الصدارة العالمية في العديد من قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر الفرعيّة، إذ جاءت الإمارة في المركز الأول عالمياً من حيث عدد مشاريع أنشطة الصناعات الإبداعيّة، كما تصدّرت كذلك عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي في كلّ من قطاعات: خدمات الأعمال، والخدمات الماليّة، والنقل والتخزين، والمعدات الصناعيّة، والمبيعات والتسويق والدعم.