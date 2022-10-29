409 مليارات درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول العربية خلال 2021

أفادت وزارة الاقتصاد بأن المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ومجموعة الدول العربية وصلت إلى 111.5 مليار دولار (409 مليارات درهم) خلال عام 2021 محققة نمواً بنسبة 23.8% مقارنة مع 2020، وبنسبة 11.5% مقارنة مع 2019.

وأشارت الوزارة في بيان أمس، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، شاركت في اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي عقد على المستوى الوزاري في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهو الاجتماع التحضيري للدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها مطلع نوفمبر المُقبل.

ترأس وفد الدولة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، والذي أكد في كلمته أمام المجلس، أن «دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها التنموية مع الأشقاء في الدول العربية، بما يدعم التعاون العربي المشترك، إضافة إلى دعم مساعي تطوير آليات العمل والتنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وإزالة العوائق أمام حركة السلع والبضائع، الأمر الذي سيسهم في زيادة التجارة البينية العربية المتبادلة».

واستعرض الكيت، عدداً من المبادرات الاقتصادية الرائدة التي طرحتها دولة الإمارات على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم رفعها إلى اجتماع القادة العرب خلال القمة العربية المرتقبة، وفي مقدمتها مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تهدف لدعم انتقال الدول العربية إلى الاقتصاد الرقمي، وقدمت دولة الإمارات، الدعم المادي الكامل لإعداد وتطوير كل الأنشطة والأبحاث والمؤتمرات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع الرائد بقيمة تتخطى 20 مليون درهم حتى اليوم.

كما استعرض جهود الدولة في دعم التعاون العربي بمجال الفضاء، حيث أطلقت الإمارات مجموعة برامج رائدة من أجل تخريج كوادر عربية مؤهلة لقيادة قطاع الفضاء من خلال مبادرات نوابغ الفضاء العرب، والمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومبادرة مشروع القمر الصناعي العربي 813، الرامية إلى دعم وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال علوم الفضاء، وتخريج كوادر عربية مؤهلة لقيادة ذلك القطاع الحيوي.