بنك المارية المحلي يطلق الخدمة الأولى من نوعها في الإمارات لإيداع الشيكات رقمياً

أطلق بنك المارية المحلي، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات، تحت إشراف المصرف المركزي خدمة هي الأولى من نوعها في الدولة لإيداع الشيكات مباشرة من خلال تطبيق البنك، مؤكّداً بذلك حرص البنك على تقديم خدمات مبتكرة وحلول فعّالة توفّر مستوى جديد من الراحة والأمان والسرعة والكفاءة في تلبية حاجات ومتطلبات العملاء المصرفية.



يُعد إطلاق هذه الخدمة الجديدة جزءا من استراتيجية البنك في دعم المجتمع المحلي من خلال توفير حلول مصرفية رقمية مبتكرة من خلال تطبيق البنك دون الحاجة لزيارة المصرف ممّا يحقّق راحة ورفاهية أفراد المجتمع، تماشيا مع الرؤية المستقبلية لقادة دولة الإمارات في نطاق الخدمات الرقمية.



يُمكّن بنك المارية المحلي عملائه من إيداع الشيكات رقمياً بطريقة سهلة ومريحة، إذ يقوم العميل المستفيد الذي يرغب في إيداع الشيك رقميًا باستخدام كاميرا الهاتف لمسح جهتي الشيك من خلال التطبيق واختيار الحساب الذي يود إيداع المبلغ فيه، واستكمال الإجراءات من خلال التطبيق، كما يتلقى العميل إشعارات عند إتمام عملية إيداع الشيك ومعالجة الشيك وصرفه.



الخدمة متاحة حالياً خلال الفترة التجريبية لـ 100 عميل وستكون متاحة لجميع العملاء بعد ذلك.



وقال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، السيّد محمد وسيم خياطة:" نتقدم بجزيل الشكر إلى المصرف المركزي على دعمهم لنا لنقدّم لعملائنا خدمة هي الأولى من نوعها في الإمارات، إيداع الشيكات بواسطة الهواتف الذكية من خلال تجربة رقمية سلسة ومتميّزة. نسعى دوماً لتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية الذكية واستبدال العمليات المصرفية التقليدية بحلول رقمية مبتكرة وسهلة الاستخدام وأكثر ملاءمة لحاجات ومتطلبات العملاء التي تُمكّنهم من إجراء جميع المعاملات المصرفية رقميًا بكل سرعة وفي أي وقت ووفقاً لأعلى مستويات الأمان."



كما أضاف، "خلال الشهر المقبل سنطلق منتجات وخدمات مصرفية للشركات هي الأولى من نوعها والأكثر فاعلية في دعم احتياجات ومتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها."