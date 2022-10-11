«كراود سترايك»: المدارس والجهات الطبية هدفًا مغريا للهجمات السيبرانية

قال مدير الأنظمة السيبرانية بشركة «كراود سترايك»، رولاند كاش إن شركته تُعد شركة عالمية في تقديم حلول الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وخدمات أمن السحابة الإلكترونية، ولدينا نحو 50 موظفا في الشرق الأوسط حاليًا، ونحو 7 آلاف موظف على مستوى العالم، موضحًا أن مجال الشركة متمثل في الأمن السيبراني وأمن الحواسب والخوادم.

وأضاف كاش في تصريحات خاصة على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، أن هناك تركيزًا كبيرًا على الجريمة الإلكترونية بهدف تحقيق الربح المالي، وهناك استهداف لشركات الاتصالات والهيئات التعليمية، والطبية والمستشفيات، لافتًا إلى أنه في السابق كان التركيز أكثر على البنوك والجهات المالية، ولكنهم حصنوا دفاعاتهم وأصبح من السهل اختراق المدارس والجهات الطبية وأصبحت هدفًا مغريا للهجمات السيبرانية.

وأوضح كاش أن شركته تقدم الخدمات للمؤسسات سواء كانت هيئات حكومية، أو شركات خاصة، أو هيئات مصرفية، ونركز على حماية الأجهزة الإلكترونية بالمؤسسات من الهجمات السيبرانية، ونكتشف تلك الخدمات قبل توسعها، وأن مقر الشركة بكاليفورنيا، ولدينا بالإمارات مركز إقليمي للتوسع في منطقة الشرق الأوسط يعمل به 50 موظفًا.

ومن الجدير ذكره، أن شركة كراود سترايك أطلقت مؤخراً تقريرها السنوي الرابع الخاص بتتبع التهديدات السيبرانية: "Nowhere to Hide: 2022 Falcon OverWatch Threat Hunting Report" والذي يشير إلى تزايد محاولات الاقتحام والتغييرات المهمة في اتجاهات الهجمات وحرفيتها، بنسبة غير مسبوقة تبلغ 50% على أساس سنوي. ومن أهم النقاط التي تتعلق بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وفق التقرير:

زيادة سنوية بنحو 40٪ في عمليات الاقتحام التفاعلي ضد مؤسسات تعمل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

شكلت الجرائم الإلكترونية ما نسبته 35٪ من نشاط الاقتحام التفاعلي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بينما شهدت عمليات الاقتحام المستهدفة زيادة لتصل إلى ما نسبته 22٪ بينما شكلت جرائم القرصنة نسبة 2٪، وكانت نسبة المتبقية 41٪ من نصيب عمليات الاقتحام غير المحددة.

تنقسم عمليات الاقتحام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل متوازن نسبياً من حيث الجرائم الإلكترونية وأنواع الاقتحام المستهدف، بينما تتباين أنواع الاقتحامات على نطاق أوسع في المنطقتين الأخرتين، حيث تبلغ النسبة 22٪ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بينما تبلغ 35٪ في آسيا المحيط الهادي، و7٪ في الأمريكتين.

تضمنت مجموعات التهديد الأكثر انتشاراً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مجموعتين فاعلتين في مجال الجرائم الإلكترونية، هما: "PROPHET SPIDER" و"VICE SPIDER"، وثلاث جهات اقتحام مستهدف، هي: "STATIC KITTEN" (إيران)، و"NEMESIS KITTEN" (إيران)، و"COSMIC WOLF" (تركيا).

بالنسبة للمؤسسات العاملة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فقد كانت أكثر خمس قطاعات صناعية عانت من محاولات الاقتحام المتكررة هي: الاتصالات (17٪)، والتكنولوجيا (17٪)، والخدمات المالية (9٪)، والهيئات الحكومية (8٪)، وقطاع الرعاية الصحية (5٪).