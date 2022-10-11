1.81 مليون مشترك على شبكة الجيل الخامس في «اتصالات من إي آند»

أفادت شركة «اتصالات من إي آند» بأن نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس التابعة للشركة، في المناطق المأهولة بالسكان في الإمارات تصل إلى نسبة 95%، بسرعة تحميل تفوق 3.1 غيغابايت في الثانية، فيما بلغ عدد المشتركين على شبكة الجيل الخامس (5G) بالشركة نحو 1.81 مليون مشترك بالنصف الأول من 2022.

وأشارت، خلال لقاء صحافي عقدته على هامش معرض «جيتكس غلوبال» في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، إلى أن نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع المتقدم وصلت إلى 99.74% بسرعة تحميل 480 ميغابايت في الثانية من المناطق المأهولة بالسكان داخل الدولة.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من إي آند»، مسعود محمد شريف محمود، إن «نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس التابعة للشركة في المناطق المأهولة بالسكان في الإمارات بلغت 95%، بسرعة تحميل تفوق 3.1 غيغابايت في الثانية»، لافتاً إلى أن «عدد المشتركين على شبكة (5G) في الشركة بلغ نحو 1.81 مليون مشترك بالنصف الأول من 2022».

وأوضح أن «نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع المتقدم وصلت إلى 99.74%، بسرعة تحميل 480 ميغابايت في الثانية، من المناطق المأهولة بالسكان داخل الدولة»، لافتاً إلى أن «الشركة ستركز على الفرص الاستثمارية وعمليات الاستحواذ، لتعزيز حضورها».

وأضاف محمود، أن «اتصالات من إي آند»، تواكب المستقبل الرقمي وتحرص على تقديم تجارب مبتكرة للعملاء في كل القطاعات، واشتملت هذه التجارب على (الميتافيرس)، الذي يشكل ثورة في عالم تقنيات الأجيال المتعاقبة وتقنيات الجيل الخامس والتنقل والتجزئة الذكية والرعاية الصحية الذكية والمنزل الذكي، وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن التغير المتسارع في قطاع الاتصالات العالمي، الذي بات معيار الأداء فيه هو الاستثمار في التحول الرقمي وشبكة الجيل الخامس والأجيال المتعاقبة، الأمر الذي دفع «اتصالات من إي آند» للمضي قدماً في التركيز على استثماراتها بهذا الشأن لإحداث نقلة نوعية في مستقبل خدمات الاتصالات في الإمارات.

وتابع أن «اتصالات من إي آند» حافظت على صدارة الدولة عالمياً، من حيث نسبة توصيل شبكة الألياف الضوئية الواصلة للمنازل (FTTH). وأوضح محمود، أن «الشركة شرعت في رحلة التحول كشركة اتصالات رقمية، والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسة للمجموعة»، مبيناً أن «قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متنوعة في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي».

وقال إن «الشركة تطرح خلال (جيتكس غلوبال) لمحة عن الميتافيرس ومستقبل التنقل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتعليم والترفيه المنزلي والأعمال التجارية، كما نعرض استخدامات متنوعة على شبكة (5G)، تعمل على تطبيق الحلول المبتكرة لتمكين واقع رقمي متفوق».

ولفت إلى أن «اتصالات من إي آند» تواكب خطط الدولة التنموية في شتى المجالات، وتؤمن بأهمية توفير أحدث خدمات الاتصالات والحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال رحلة التحول الرقمي، ودعم إنتاجية قطاع الأعمال بشكل عام.

وأشار إلى أن «الشركة توفر الكثير من الحلول، التي ترتقي بأداء قطاع الأعمال مثل المنصات الرقمية المتخصصة وأدوات الاتصال الديناميكي والأمن السيبراني، والخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء، وحلول الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الشراكات في إطار تعزيز وجود ووفرة مراكز البيانات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أداء وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وعلى صعيد خدمة العملاء ومراكز الأعمال، قال محمود: «شهدنا انخفاضاً بنسبة تزيد على 50% في طلبات الدعم الفني للعملاء، مقارنة بأعدادها في السنوات السابقة».

وبالنسبة إلى استراتيجيات التوطين، أضاف إن «التوطين يقع في صلب أهداف (اتصالات من إي آند)، حيث ارتفعت نسبة التوطين في مجموعة (إي آند) و(اتصالات من إي آند) إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 51.1% بنهاية يونيو 2022».