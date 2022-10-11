مكتوم بن محمد: دبي لا تنتظر الغد بل تساهم في صنعه اليوم

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن «دبي ستظل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المركز الرئيسي للتكنولوجيا في المنطقة»، مضيفاً سموه أن «معرض (جيتكس غلوبال 2022) بنسخته الـ42، يعود هذا العام بأحدث الابتكارات والأفكار التي تحسّن حياة الإنسان، ومنه تنطلق إمكانيات جديدة للتطوير والتحول الرقمي. دبي لا تنتظر الغد، بل تساهم في صنعه اليوم».

جاءت تصريحات سموه خلال افتتاحه أمس معرض «جيتكس غلوبال 2022»، ضمن دورته الثانية والأربعين التي تعد الأكبر في تاريخ المعرض بمشاركة 5000 شركة من أكثر من 90 دولة.

افتتاح المعرض

وتفصيلاً، افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معرض «جيتكس غلوبال 2022»، الحدث التكنولوجي الأكبر على مستوى العالم، ضمن دورته الثانية والأربعين التي تعد الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة 5000 شركة من أكثر من 90 دولة، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري بقاعات مركز دبي التجاري العالمي.

ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالعارضين والمشاركين الذين يمثلون كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصُناع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، كذلك رواد الأعمال والشركات العاملة في هذا القطاع بمختلف أحجامها وتخصصاتها، والتي ترى في الحدث فرصة كبيرة للنمو والتطور عبر الحوار والاضطلاع على فرص الشراكة والتعاون في ما بينها، كذلك اكتشاف أسواق جديدة لمنتجاتها.

وأكد سموه أن «دبي ستظل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المركز الرئيسي للتكنولوجيا في المنطقة، وهو ما يتضح من خلال المشاركة النوعية التي تضم أكبر الأسماء العالمية في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى 35 شركة ناشئة تتخطى قيمة الواحدة منها المليار دولار، في تأكيد على المكانة العالمية لدبي في هذا المجال، وحرص المعنيين بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على حضور هذا اللقاء الذي يجمع أقطاب الصناعة من حول العالم».

وقال سموه: «دبي أدركت منذ عقود أن ريادة المستقبل ستكون لمن يمتلك زمام التكنولوجيا. وبفضل هذه الرؤية تمتلك دبي اليوم بنية تحتية تقنية تعد من بين الأفضل في العالم، وشراكات راسخة مع أكبر صُناع التكنولوجيا حريصون على توثيقها وتنميتها. لدينا أهداف واضحة حددتها القيادة الرشيدة ونعمل على تحقيقها بمنظومة توظف أحدث التقنيات وأكثرها فاعلية.. كذلك نسعى لتأكيد دعم دبي لقطاع التكنولوجيا العالمي ودورها في تشكيل ملامح المستقبل».

تمكين العقول

وأشار سموه إلى أن «دبي لا تدخر جهداً في تهيئة كافة الظروف لتمكين العقول والمواهب من مختلف أنحاء العالم وضمن شتى التخصصات، بما في ذلك المجال التكنولوجي، من اكتشاف فرص جديدة للنمو والتطور، ولإطلاق الأفكار والرؤى التي من شأنها خدمة الأهداف التنموية للمجتمعات، وتمكينها من تخطي ما تواجه من تحديات والوصول إلى المستقبل المنشود، لتحتفظ دبي بموقعها كمركز محوري للابتكار ونقطة الانطلاق المثالية لكل من يسعى إلى النجاح والتميز».

وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «افتتحت معرض (جيتكس غلوبال 2022) بنسخته الـ42، والذي يستقبل شركات التقنيات الرائدة التي ترسم ملامح مستقبل العالم. يعود المعرض هذا العام بأحدث الابتكارات والأفكار التي تحسّن حياة الإنسان، ومنه تنطلق إمكانيات جديدة للتطوير والتحول الرقمي. دبي لا تنتظر الغد، بل تساهم في صنعه اليوم».

جولة بالمعرض

وخلال جولة في المعرض، توقّف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند أجنحة ومنصات عدد من الشركات العالمية الكبرى المشاركة في هذه الدورة، حيث زار سموه منصة شركة «هواوي» العالمية الرائدة في مجال البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، والتي تشكل مشاركتها هذا العام أكبر مشاركة لها في تاريخ الحدث العالمي منذ إطلاقه.

واستمع سموه إلى شرح حول أبرز ما تقدمه الشركة العالمية من تقنيات حديثة تهدف من خلالها إلى تعزيز حضورها في أسواق المنطقة، وما تطرحه من أحدث المنتجات والحلول الشاملة والتقنيات التي توفرها لمساعدة الحكومات والمؤسسات على تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تركز الشركة من خلال مشاركتها على مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة الرقمية، والحوسبة السحابية، واتصالات الجيل الخامس، والأمن السيبراني، والتطبيقات الصناعية في عالم الميتافيرس.

كما اطلع سموه، خلال الزيارة، على أحدث التقنيات التي تقدمها شركة «لينوفو» العالمية للتكنولوجيا والحواسيب، واستمع سموه من مسؤولي الشركة إلى شرح حول ما تعرضه من تقنيات ذكية تساعد الأفراد والشركات على التفوق في الأداء، واستخدام البيانات الضخمة، من خلال مجموعة واسعة من حلول البنية التحتية التي تمكن المؤسسات من تعزيز عمل الفرق والتعاون واتخاذ القرارات باستخدام أحدث الأدوات.

التطبيقات السحابية

وزار سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، منصة شركة «أوراكل» العالمية المتخصصة في مجال التطبيقات السحابية والبنية التحتية الإلكترونية، حيث اطلع سموه على ما تقدمه الشركة من حلول لإدارة قواعد البيانات بطريقة سلسة ومنهجية واضحة، باستخدام لغات البرمجة المختلفة، وما تقدمه الشركة من حلول للمبرمجين الراغبين في بناء تطبيقاتهم بالاعتماد على قاعدة بيانات «أوراكل» وصولاً إلى تحسين الإنتاجية والسرعة في إنجاز المهام والأعمال.

وتوقّف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم كذلك عند جناح شركة «اتصالات من إي آند»، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تطرحه المجموعة من تقنيات خلال مشاركتها في أكبر تجمع تقني في العالم، وما تسعى إليه خلال المشاركة من التعريف بالإمكانات الرقمية التي ستسهم في تشكيل مستقبل قطاعات حيوية مثل التنقل، والرعاية الصحية، والروبوتات، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزّز، وغيرها من المجالات.

واطلع سموه على خطط الشركة ومشاريعها الرامية إلى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، بما في ذلك إطلاق «ميتافيرس e& universe»، حيث يشهد معرض «جيتكس غلوبال» إطلاق المرحلة الأولي ضمن خارطة طريق وضعتها المجموعة، وسيتم تنفيذها تباعاً لتزوّد المستخدمين بخصائص وميزات تفاعلية ترتقي بتجاربهم في عالم الميتافيرس إلى مستوى جديد بالكامل.

مركبة صديقة للبيئة

كما شاهد سموه نموذجاً لمركبة كهربائية صديقة للبيئة، تستخدم تقنية القيادة الذاتية والتتبع الحيوي، بهدف خلق عالم خالٍ من الحوادث والانبعاثات والازدحام، إذ تدعم هذه المركبة أهداف استراتيجية دبي 2030 للتنقل الذكي ذاتي القيادة.

100 ألف زائر

ويشغل معرض «جيتكس غلوبال» 26 قاعة عرض في مركز دبي التجاري العالمي، بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربعة في مركز دبي التجاري العالمي، تم تأجيرها بالكامل، في حين من المتوقع أن يستقطب المعرض ضمن هذه الدورة أكثر من 100 ألف زائر من 170 دولة حول العالم.

ويتضمن «جيتكس 3.0» إطلاق سبع فعاليات تقنية تشمل مختلف التوجهات الرقمية العالمية وهي: «نورث ستار دبي»، الحدث الذي يشكل حلقة وصل تربط 1000 شركة ناشئة بنحو 600 جهة استثمارية، و«فينتك سيرج»، و«الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، وقمة «مستقبل البلوك تشين»، و«ماركتنغ مينيا»، إضافة إلى إطلاق حدثين جديدين هذا العام، هما «غلوبال ديف سلام»، و«إكس - فيرس».

مؤسسات عالمية

وتشمل الجهات العارضة في الدورة 42 لـ«جيتكس غلوبال»، عدداً من أبرز المؤسسات التقنية العالمية المبتكرة، بما في ذلك «مايكروسوفت»، و «آي بي إم»، و«ديل تكنولوجيز» و«إريكسون»، و«أفايا»، و«هانيويل»، و«هيوليت باكارد إنتربرايز»، و«سيسكو». كما سيشهد الحدث مشاركة شركات إماراتية تتطلع لتسريع وتيرة مبادراتها الرقمية بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني و«اتصالات من إي آند».

ويوفر «جيتكس غلوبال» منصة مثالية تتيح لـ250 جهة حكومية استعراض أحدث مبادراتها لقيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإطلاق المشاريع الرقمية الاستراتيجية، بما في ذلك هيئة مياه وكهرباء دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وهيئة دبي الرقمية، وهيئة أبوظبي الرقمية.

«إكس - فيرس» و«غلوبال ديف سْلام»

يشهد «جيتكس غلوبال 2022»، هذا العام، إطلاق فعاليتين جديدتين كلياً هما «إكس - فيرس» و«غلوبال ديف سْلام»، حيث تنظم «إكس - فيرس» برعاية مؤسسة «TMRW» وبالتعاون مع شركة «ديسينترا لاند»، وهي أضخم رحلة غامرة في العالم بمجال «الميتافيرس» و«الويب 3.0»، تتضمن 28 علامة تجارية، وتوفر تجارب استثنائية على صعيد التحولات والتطبيقات الصناعية الأكثر ترقباً عبر «الميتافيرس».

أما «غلوبال ديف سْلام» الذي تم بيع مساحاته كافة، فيعد أكبر ملتقى للمطورين والمبرمجين في الشرق الأوسط وإفريقيا، وينضوي على «بايكون الشرق الأوسط وإفريقيا» (Pycon MEA)، والذي يجمع أكبر عدد من رواد محترفي لغة «بايثون»، كما سيشهد الحدث انطلاق أكبر هاكاثون في العالم علاوة على ورش العمل المعتمدة في مجالات البرمجة والتشفير.

حضور الجولة

رافق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، طلال بالهول الفلاسي، ورئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، وعدد من كبار المسؤولين.

نائب حاكم دبي:

«دبي ستظل برؤية محمد بن راشد المركز الرئيسي للتكنولوجيا في المنطقة».

«دبي أدركت منذ عقود أن ريادة المستقبل ستكون لمن يمتلك زمام التكنولوجيا».

«نسعى لتأكيد دعم دبي لقطاع التكنولوجيا العالمي، ودورها في تشكيل ملامح المستقبل».