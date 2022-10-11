روّاد تقنية عالميون يناقشون قيمة وتأثير «اقتصاد الويب 3.0»

يستضيف «جيتكس غلوبال»، عدداً من أبرز رواد اقتصاد «الويب 3.0» العالميين، وعلاوة على تقديم إسهامات نوعية ترسم ملامح مستقبل التوجهات الرقمية العالمية، سيستعرض الخبراء انطلاقاً من دبي، مجموعة من التجارب والابتكارات التقنية الفريدة.

وخلال الفترة ما بين 10 و14 أكتوبر، سيكون مركز دبي التجاري العالمي محط أنظار منظومة التقنية العالمية، وذلك بمشاركة ما يزيد على 1000 متحدث ملهم، إلى جانب أكثر من 5000 شركة من 90 دولة، موزعة على 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليونَي قدم مربعة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، سعي دولة الإمارات وإمارة دبي لتشييد منظومة تتيح للأفراد والشركات مواصلة النمو والازدهار، وذلك انطلاقاً من إيمانهما العميق بدور العولمة في دعم الأعمال. وسلّط عمر العلماء، الضوء على مسيرة معرض «جيتكس غلوبال» وقدرته على حصد النجاحات المتواصلة بالرغم من الاضطرابات المتتالية وحالة عدم اليقين التي عانتها قطاعات التقنية العالمية.

وفي جلسات اليوم الأول على المنصة الرئيسة لمعرض «جيتكس غلوبال»، تحدث الدكتور تيان كي، الذي يعتبر أبرز علماء الذكاء الاصطناعي في «هواوي كلاود»، عن دور الذكاء الاصطناعي في تسريع وقت العمليات الحسابية بعامل لا يقل عن 10 آلاف مرة. وأكد كي، الذي يزور الشرق الأوسط للمرة الأولى، قدرة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بشكل أفضل بأنماط الطقس ودعم جهود اكتشاف العلاجات الجديدة.

وناقش الشريك المؤسس ومدير العمليات في «ذا ساند بوكس»، سيباستيان بورجيت، خلال جلسة حوارية أدارها المحرر في قسم «لارج» التابع لمدونة «تيك كرانش»، مايك بوتشر، قضايا ملكية الأصول الافتراضية.

ولفت بورجيت إلى ضرورة أن يتيح عالم الميتافيرس للمستخدمين الذين يمتلكون أصولاً رقمية، حرية تحديد كيفية استخدام هذه الأصول أو بيعها. وأضاف أن الويب 3.0 والبلوك تشين يمثلان فرصة لاستعادة ملكية الأصول.