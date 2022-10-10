«جيتكس» يشهد إطلاق مركبات ودراجات هجينة طائرة

شهدت النسخة 42 من معرض «جيتكس غلوبال»، الذي بدأت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، إطلاق نماذج لأنظمة التنقل المستقبلية الذكية، التي تعد من أبرز مظاهر وتوجهات المعرض في دورته الجديدة.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة بالمعرض عدداً من أنظمة التنقل الذكية المعروضة، والتي تضمنت مركبات ودراجات هجينة طائرة، إضافة إلى سيارات كهربائية ذاتية القيادة تعمل بدعم من شبكة الجيل الخامس.

وقال نائب رئيس أول حلول التقنية في «اتصالات من إي آند»، مروان بن شكر، إن المؤسسة طرحت عبر منصتها في المعرض العديد من نماذج أنظمة التنقل المستقبلية الذكية.

وأوضح بن شكر أن من أبرز تلك النماذج مركبة طائرة كهربائية ذاتية القيادة على هيئة «درونز كبيرة»، تعمل بتقنية شبكة الجيل الخامس، مشيراً إلى أن المركبة، التي تم تصنيع هيكلها الخارجي من مادة الكربون فايبر، تصلح لركوب شخصين.

وأضاف أن تلك المركبة المصممة لأغراض المؤسسات الحكومية، تعمل بسرعات تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة، وتحلق على ارتفاعات تراوح بين 1000 و1500 متر.

وأفاد بن شكر، بأن المؤسسة كشفت خلال «جيتكس غلوبال» عن مركبات باسم «إلترا سكيبتورد» تعمل بنظام المركبات الذكية المسيرة عن بعد.

ولفت إلى أن «اتصالات» طرحت أيضاً دراجة طائرة تعمل بالنظام الهجين (كهرباء وبنزين)، موضحاً أن الدراجة الجديدة تعمل بسرعات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

من جهتها، أعلنت شركة «إكس بينغ» عبر منصتها في المعرض، أمس، عن طرح سيارة طائرة كهربائية بالكامل تحمل اسم «إكس تو إي فيتول»، وتعمل بنظام الإقلاع والهبوط العمودي.

وأوضحت الشركة خلال إطلاق نموذج المركبة، أن مستوى التحليق للمركبة تحت حدود 1000 متر، فيما تتيح حمل راكبين في مقصورتها بإجمالي أوزان تصل إلى 200 كيلوغرام، في حين يبلغ وزن المركبة فارغة 560 كيلوغراماً.

وأضافت أنه تم تصنيع الهيكل الخارجي للمركبة من مادة الكربون فايبر، حيث تم تصميم هيكلها بشكل انسيابي ذكي لتتيح القيادة والتحليق بسرعة وانسيابية.

«إنر سبيس»

قال نائب رئيس أول حلول التقنية في «اتصالات من إي آند»، مروان بن شكر، إن المؤسسة طرحت عبر منصتها في «جيتكس» نموذجاً لسيارة كهربائية ذاتية القيادة باسم «إنر سبيس» المصنعة تحت علامة «كاديلاك»، مبيناً أنها تعمل عبر نظام تقنيات الشبكات من خلال أنظمة القيادة الذاتية الكهربائية بالكامل لدعم تقليل الانبعاثات الكربونية.