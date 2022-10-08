"سياحة الشارقة" تستعرض أحدث مشاريعها في "جيتكس 2022"

تستعرض هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 ضمن جناح حكومة الشارقة ..مجموعة من المشروعات السياحية المرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي .

وتسلط الهيئة في "جيتكس” الذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري .. الضوء على التطورات التقنية والذكية في قطاع الضيافة والسياحة حيث تهدف إلى إبراز الدور الكبير الذي تؤديه التقنيات الحديثة في قطاع السياحة وتأثيراتها في ريادة أي منتج سياحي يسعى إلى المنافسة.

وتهدف الهيئة إلى مشاركة الأفكار والرؤى وتبادل المعارف مع كبرى المؤسسات العالمية في بناء أفكار مبتكرة تساهم في نمو قطاع السياحة وتعزز ريادته واستشراف اتجاهاته المستقبلية إلى جانب استكشاف أحدث الاستراتيجيات لصناعة أثر مستدام للسياحة لإثراء الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة المدن السياحية الذكية.

و أكد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الحرص على خلق بيئة سياحية متكاملة تستفيد من أحدث الخيارات التقنية والذكية لتطوير القطاع وضمان استدامته مشيراً إلى أن الاستثمار في التقنيات الحديثة لتقديم خيارات وخدمات سياحية مبتكرة يرفع حجم مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي لبلدان المنطقة والعالم.

وقال المدفع إن التقنيات الحديثة أصبحت ركائز رئيسة في مختلف القطاعات الاقتصادية و تجاوزت أهميتها في القطاع السياحي قضايا حجز الرحلات والفنادق والمنتجعات إلى توظيف آليات الذكاء الاصطناعي وابتكارات الجيل القادم من التقنيات في خدمة السياح وتعريفهم بالوجهات قبل زيارتها والتخطيط للرحلة من خلال ما يقدمه الواقع الافتراضي من تجارب وفرص والتي نعمل على توظيفها من أجل الترويج لإمارة الشارقة وتزويد الجمهور بمعلومات سياحية وافية حولها.