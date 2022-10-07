«أراضي دبي»: تسجيل البيانات الشخصية للمستأجرين اختيارية

أكدت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، أن بيانات التسجيل التي تم طلبها عبر بريد إلكتروني تم إرساله سابقاً لأصحاب العلاقة، تقتصر فقط على رقم أعداد الساكنين في العقار المؤجر، كما أكدت على إدخال بياناتهم الشخصية هو اختياريا وليس الزاميا.

و ارسلت «أراضي دبي»، في نهاية شهر سبتمبر الماضي رسالة إلكترونية تعلم بها الأطراف ذات العلاقة معها بأنه يتوجب عليهم إدخال بيانات الموجودين في عقاراتهم، مما أثار نوعا من الجدل في السوق العقاري حول المعنيين بهذه الرسالة، وهو ما اعقبتها برسالة توضيحية أخرى يوم الخميس الماضي نصها : «حرصاً من الدائرة على توفير أعلى معايير جودة الحياة في الإمارة وتسهيلاً على العملاء، يرجى العلم أن بيانات التسجيل المطلوبة في نظام تسجيل القاطنين في الإمارة تقتصر فقط على عدد القاطنين في العقارات المؤجرة، على أن يبقى إدخال بياناتهم الشخصية اختيارياً».

وأوضحت مصادر عاملة في القطاع العقاري المحلي في دبي أن هذا الإجراء يدخل ضمن الأمور الاحصائية المتعلقة بتحقيق معايير الأمن والسلامة في المجمعات السكنية، فعلى سبيل المثال تساعد هذه البيانات سرعة جهات مثل الدفاع المدني في حال وجود حريق، أو الجهات الشرطية في حال وجود حادث.