«دبي للمقاصة» تحصل على اعتراف الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق

أعلنت «دبي للمقاصة»، أول شركة مقاصة مستقلة في المنطقة، والتابعة لسوق دبي المالي، عن حصولها على اعتراف من الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، كشركة تقاص مركزي من المستوى الأول في بلد ثالث، لتكون بذلك أول شركة مقاصة خارج المناطق الحرة تحوز هذا الاعتراف في الشرق الأوسط. وأفاد سوق دبي في بيان، أمس، بأن هذا الاعتراف يمكن «دبي للمقاصة» من توسيع خدماتها وأنشطتها، من خلال أعضاء التقاص في الاتحاد الأوروبي في وقت تستقطب فيه إمارة دبي اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين، بفضل نجاحها في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير الأسواق المالية بوتيرة سريعة، والتي تهدف إلى تعزيز نمو وتنوّع سوقها المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمتعاملين إليه.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»: حامد علي:

«بفضل الإشراف والتوجيه المباشرين من قبل لجنة تطوير أسواق المال والبورصات، تعزّز أسواق دبي المالية أسسها، وتتزايد جاذبيتها للمستثمرين الدوليين». وأضاف: «مع الاعتراف بنا كشركة تقاص مركزي، أصبحنا قادرين على توفير خدمات التقاص والتسوية لجميع المعاملات المحلية والدولية، وهو ما يزيد جاذبية أسواق دبي المالية لدى المستثمرين الدوليين».

بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم السويدي، إن «هذا الاعتراف يعكس قوة الأطر التنظيمية للأسواق المالية في الإمارات، والتزامها بأعلى مستويات الفاعلية وإدارة المخاطر والتقيد بالمعايير العالمية».