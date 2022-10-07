القمة العالمية للشركات تنطلق في دبي 21 نوفمبر

نظمت القمة العالمية للشركات لقاءً مع قادة الأعمال ومسؤولي الشركات العالمية، وكبرى الشركات والمؤسسات الحكومية في دبي، حضرها 100 من رجال الأعمال، وذلك للتعريف بالقمة وبرنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي. وسيقتصر حضور الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للشركات، التي تنظم بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبلين على أصحاب الدعوات الحصرية.

وقدم رئيس القمة، برنارد كيازو، عرضاً عن القمة تطرّق خلاله إلى الجهود الهائلة التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لدعم فعاليات الأعمال والسياحة والنمو الاقتصادي في المنطقة، لاسيما بعد النجاح الذي حققه معرض «إكسبو 2020 دبي». ويجمع برنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي صنّاع القرار من أكبر 5000 شركة عالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، إضافة إلى رعاة وأندية ودوريات كرة القدم، لبحث القضايا العالمية والخاصة بقطاعات ذات الصلة، وكذلك عقد الشراكات التي من شأنها الإسهام في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022.

وتتألف القمة من جلسات حوارية مغلقة حول: قطاعات الاقتصاد، الأعمال والتجارة، الصحة، التعليم، الصناعة، الإعلام، التكنولوجيا والرياضة.

«القمة» نظمت لقاءً تعريفياً مع قادة الأعمال ومسؤولي الشركات العالمية، وكبرى المؤسسات الحكومية في دبي.