أبوظبي الإسلامي ينضم إلى منصة بلوك تشين «تريد كونكت الإمارات»

وقع مصرف أبوظبي الإسلامي، اتفاقية انضمامه رسميًا لمنصة «تريد كونكت الإمارات» UAE Trade Connect المعروفة اختصارًا بالرمز UTC، والتي تستفيد من تقنيات البلوك تشين لتعزيز العمليات المصرفية التجارية. ويهدف المصرف من خلال انضمامه لمنصة «تريد كونكت الإمارات» إلى تعزيز استراتيجيته للتحول الرقمي والارتقاء بمستوى شفافية وأمان خدماته الرقمية.

وبانضمامه إلى منصة «تريد كونكت الإمارات»، يرسخ مصرف أبوظبي الإسلامي مكانته الرائدة في مجال ابتكارات الصيرفة الإسلامية على مستوى المنطقة، حيث يستفيد من منصة «تريد كونكت الإمارات»، لرصد عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة في مجال تمويل التجارة.

ومنصة «تريد كونكت الإمارات» هي منصة البلوك تشين للتكنولوجيا المالية لشركة «اي أند انتربرايز» e& enterprise، من مجموعة e& (المعروفة سابقًا باسم مجموعة اتصالات)، وهي أول منصة بلوك تشين تجارية تنشئها دولة الإمارات. تطمح منصة «تريد كونكت الإمارات» الحائزة على العديد من الجوائز إلى أن تكون منصة تمويل التجارة الوطنية وتعمل بالفعل على تعزيز قدراتها لتوفير معلومات متعمقة حول العناصر المشبوهة للفواتير المقدمة للتمويل.

وفي تعليقه على الانضمام لمنصة «تريد كونكت الإمارات»، قال فيصل أبو الشعر، رئيس مجموعة إدارة المخاطر في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يسعدنا اليوم الإعلان رسميًا عن انضمامنا لمنصة «تريد كونكت الإمارات»، والتي ستدعم جهودنا الرامية إلى خفض مستوى مخاطر الاحتيال بشكل استباقي، وتعزيز أمان وشفافية منظومتنا المصرفية الرقمية. وفي إطار مساهمتنا لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، سنعمل عن كثب مع منصة «تريد كونكت الإمارات» والمصارف الأخرى لتعزيز قدراتنا الرقمية بما يسهم أيضًا في رفع مستوى أمن القطاع المالي في الدولة. ونتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي ستقدمها لنا اتفاقية الانضمام لمنصة «تريد كونكت الإمارات» لتقديم حلول مصرفية أكثر أمانًا وشفافة لعملائنا».