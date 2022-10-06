«برجيل» تحدد سعر الطرح النهائي عند درهمين

أعلنت «برجيل القابضة»، أمس، عن إتمام عملية الاكتتاب وعملية البناء السعري بنجاح لطرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تم تحديد سعر الطرح عند درهمين لكل سهم عادي، مع تأكيد حجم الطرح بما يساوي 550 مليوناً و729 ألفاً و221 سهماً عادياً، أي ما يعادل 11% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

وترى المجموعة أن سعر الطرح للسهم يوفر للمستثمرين صفقة ذات قيمة تعكس ثقة المساهم البائع على المدى الطويل في مسار النمو الذي تتخذه المجموعة، ورغبتها في تحسين أدائها بعد الإدراج.

وستنتج عن عملية الطرح عائدات إجمالية قدرها 1.1 مليار درهم للشركة والبائع المساهم عند التسوية. وبناءً على سعر الطرح النهائي، فإن من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لـ«برجيل القابضة» عند الإدراج نحو 10.4 مليارات درهم، وستصبح إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية.

وشهد الطرح طلباً كبيراً من المستثمرين في الإمارات والمنطقة، مع تجاوز طلبات الاكتتاب أضعافاً عدة، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 32 مليار درهم، ما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بـ29 ضعفاً.

وقال المؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة بي إل سي»، الدكتور شامشير فاياليل بارامباث: «يعكس الطلب القوي على الاكتتاب العام الأولي فرص الاستثمار عالية الجودة التي توفرها الشركة، والتي تستند إلى رؤيتنا الاستراتيجية الواضحة، ومسار النمو القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعكس سعر الطرح رغبتنا في تعزيز أدائنا بعد الإدراج، ونفخر بأن تكون شركة برجيل القابضة إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إدراجها». وسيتلقى المستثمرون من الشريحة الأولى (المستثمرون الأفراد في الإمارات) رسالة نصية قصيرة، لتأكيد تخصيص الأسهم في الثامن من أكتوبر الجاري، مع البدء برد مبالغ الاكتتاب الفائضة في التاريخ نفسه.

ومن المتوقع أن يتم إدراج «برجيل القابضة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبدء التداول في أسهمها في 10 أكتوبر تحت الرمز «BURJEEL»، وفقاً لشروط عملية الاكتتاب.