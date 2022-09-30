«طيران الإمارات»: إطلاق تجارب «الميتافيرس» على مراحل والبدء بـ 4 مجالات

عرضت شركات ومؤسسات محلية وعالمية، خلال مشاركتها في ملتقى دبي للميتافيرس، الذي اختتم أعماله أمس، آخر التقنيات المستقبلية التي تدعم منظومة الميتافيرس بما يعزز مكانة دبي مدينة رقمية رائدة عالمياً.

وأعلنت «طيران الإمارات»، خلال الملتقى، أنها ستطلق تجارب الميتافيرس على مراحل، وتشمل في البداية أربعة مجالات تتمثل في قطاع الموارد البشرية وخدمات الموظفين، توفير التدريب والمنتجات والممارسات، تقسيم مقصورات الطائرات، والتسويق والتجزئة واختبار المنتجات. فيما أعلنت شركة «داماك» أن المعاملات العقارية التي تتم عبر الإنترنت والخاصة بالشركة، تزداد بصورة مستمرة، مسجلةً نحو 367 مليون درهم، في كل ربع سنوي. بدورها، أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن تنظيم الدورة الثانية لـ«ملتقى دبي للميتافيرس» في الفترة (11-12 أكتوبر 2023).

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول أن «ملتقى دبي للميتافيرس، شكل مرحلة جديدة في مسيرة دبي لاختبار وتطوير تبنّي التكنولوجيا الناشئة والواعدة، وساهم بتعزيز مكانة دبي العالمية كوجهة لابتكارات الميتافيرس».

وأشار إلى أن «الدورة القادمة للملتقى ستستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات والعالم في مجال توظيف تطبيقات الميتافيرس لمواصلة مسيرة تصميم مستقبل القطاعات الاقتصادية والحكومية والخدمية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: إن «الناقلة أعلنت دخولها عالم الميتافيرس قبل أشهر عدة»، مشيراً إلى أن «الشركة ستطلق تجارب الميتافيرس على مراحل، ونركز بداية على أربعة مجالات تتمثل في قطاع الموارد البشرية وخدمات الموظفين، توفير التدريب والمنتجات والممارسات، تقسيم مقصورات الطائرات بالتعاون مع أطراف أخرى، فضلاً عن التسويق والتجزئة واختبار المنتجات». وأضاف الرضا: «تواصل طيران الإمارات تطوير خدماتها وممارساتها بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي»، مبيناً أن «الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات واستخدام الروبوتات و(تطبيقات الويب 3.0) ستغير العديد من أعمالنا اليومية».

وذكر أن «طيران الإمارات، ستعمل على تطوير مهارات الموظفين مع التركيز على أهمية الابتكارات المستقبلية».

وأوضح «لاحظنا خلال الجائحة، تحولاً في طريقة إدارة الأعمال، ضمن جميع القطاعات»، لافتاً إلى أنه «من الواضح أن العملاء يرغبون في التعامل مع الشركات مباشرة بطريقة أكثر مرونة وسهولة وشفافية وموثوقية».

وتابع: «لاحظنا أن حجز التذاكر عبر الإنترنت، قد وصل إلى نحو 50%، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية وسنستخدم تطبيقات الميتافيرس في أعمالنا اليومية إما لخدمة المسافرين أو لتوفير خدمات للموظفين بطريقة أسرع وأكثر تفصيلاً».

وقال إن «تطبيقات الميتافيرس توفر فرصة دخول العالم الافتراضي في مجالات عدة، مثل المبيعات، التسويق، تصميم مقصورات الطائرة أو تدريب الموظفين حول العالم، مما يساعد على توصيل المعلومات بطريقة أسرع وأكثر دقة وخيار التفاعل المباشر مع الشركات، بما يتعلق باختيار أو شراء منتج معين». وذكر أن «الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، واستخدام الروبوت سيكون ضمن أهم الوسائل في المستقبل القريب التي ستسهم في توفير خدمات تتماشى مع رغبة كل مسافر»، مبيناً أن «التواصل المباشر بين العميل والشركة سيرتفع بسبب سهولة التعامل وعدم وجود وسيط بين الطرفين».

من جهته، قال المدير العام للعمليات في «داماك العقارية» والرئيس التنفيذي لمشروع «دي-لابس D-Labs»، علي سجواني، إن «العقارات والمجتمعات الافتراضية التفاعلية بالكامل والمصممة في عالم الميتافيرس الافتراضي تسهم في تحقيق نمو كبير في (المبيعات الخالصة عبر الإنترنت) في شركة داماك العقارية».

وكشف سجواني خلال حديثه في «ملتقى دبي للميتافيرس»، عن أن المعاملات العقارية التي تتم عبر الإنترنت فقط تمثل نسبة متزايدة باستمرار من النشاط العقاري لشركة «داماك العقارية»، مسجلةً نحو 100 مليون دولار أميركي (367 مليون درهم) في كل ربع سنوي، في الوقت الذي تستهدف فيه الشركة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، نمو هذا الرقم ليصل إلى 150 مليون دولار شهرياً بحلول منتصف عام 2023.

وتابع: «خلال فترة تفشي الجائحة، واصلت (داماك) جهودها في تطوير مختلف القنوات الرقمية لاسيما تلك المتعلقة بالمبيعات وخدمة العملاء. وفي ضوء ذلك، أطلقت الشركة قناة رقمية خاصة بالمبيعات عبر الإنترنت فقط، وبدأنا ببيع العقارات لعملائنا في مختلف أنحاء العالم من خلال استخدام برامج الاتصال المرئي (زووم) و(مايكروسوفت تيمز)، وكانت النتيجة أن حققنا مبيعات كبيرة وصلت لأكثر من 100 مليون دولار في كل ربع سنوي عبر هذه القناة فقط».

وأضاف: «على الرغم من أن هذه التجربة حققت نتائج مذهلة، إلا أنها ليست تجربة غامرة أو متكاملة، حيث يكون التفاعل فيها مع العميل محدوداً بعض الشيء، لذا، بدأنا بالاستثمار في عالم ميتافيرس بطريقة جديدة ومبتكرة، من خلال قيامنا باعتماد تقنية التوأم الرقمي لجميع أصولنا ومجتمعاتنا، كي نتيح لعملائنا معاينة ومشاهدة الفلل والشقق التي يرغبون بشرائها افتراضياً قبل أن يقوموا بإتمام عملية الشراء».

بدورها، عرضت شركة «مايكروسوفت»، نظارتها للواقع المختلط (Microsoft HoloLens 2) لأول مرة في دولة الإمارات خلال فعاليات المُلتقى، ويتميز جهازها للواقع المختلط الثلاثي الأبعاد بالقدرة على تعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى العمليات عبر مختلف القطاعات.

إلى ذلك، وبالتزامن مع انعقاد فعاليات الملتقى، أعلن «مختبر الدبلوماسية»، عن مبادرة جديدة لإطلاق العضوية الأولى من نوعها بنظام الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT)، وذلك بهدف جذب المتفوقين والمهتمين بالتطوير والإبداع في العمل الدبلوماسي وإيجاد الحلول المبتكرة للقضايا الدولية ليصبحوا أعضاء أساسيين في المجتمع الدبلوماسي الرقمي.

وسيطلق مختبر الدبلوماسية، مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال الخاصة بمبادراته الهادفة لتشمل قطاعات تمكين المجتمعات والثقافة والفضاء والتكنولوجيا ونشر التسامح.

من جانبها، أعلنت شركة «بدو»، عن تعاونها مع مؤسسة دبي للمستقبل لدعم منظومة عالم الميتافيرس والتكنولوجيا المستقبلية. واستعرضت «بدو»، مشروع «الميتافيرس 2117» الذي أطلقته أخيراً، والهادف إلى بناء عالم ميتافيرس يستقطب 100 مليون مستخدم خلال السنوات الـ10 المقبلة، من خلال التركيز على تطوير جميع جوانب العالم الافتراضي المتعلقة بالمجتمع واحتياجات المستخدمين والمنظمات المستقلة اللامركزية.