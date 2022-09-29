«سالك» يصعد 11% بمكاسب 1.65 مليار درهم في أول يوم تداول

عزّز سهم شركة «سالك»، مكاسبه في ختام تعاملات أمس، ليربح نحو 1.65 مليار درهم، في أول يوم تداول بسوق دبي المالي.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، ارتفع رأس المال السوقي لسهم شركة «سالك» من 15 مليار درهم عند الإدراج ليصل إلى 16.65 مليار درهم في نهاية تعاملات أمس. وأغلق سهم «سالك» أمس، مرتفعاً بنسبة 11%، ليصل إلى مستوى 2.22 درهم مقارنة بسعر الطرح البالغ درهمين.

وتصدر السهم، قائمة الأكثر نشاطاً في سوق دبي، بعد استقطابه سيولة تجاوزت 580 مليون درهم، تعادل 66.8‎%‎ من إجمالي قيمة التداولات في السوق موزعة على 252 مليون سهم، تمثل 67.8‎%‎، من حجم التداول الإجمالي.

وكان سوق دبي المالي، قد رحب أمس، بإدراج أسهم شركة «سالك»، المُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وذلك في إطار الخطوات المتسارعة لتنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي، عبر طرح حصص في 10 مجموعات رائدة. وتعد شركة «سالك»، ثالث اكتتاب عام وإدراج في السوق منذ بداية العام الجاري، في إطار الخطوات المتسارعة لتنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي، عبر طرح حصص في 10 مجموعات رائدة.

وقرع رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»، مطر الطاير، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي، احتفالاً بالإدراج بحضور رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري، والرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم الحداد، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبدأ تداول أسهم الشركة تحت الرمز «SALIK» تتويجاً للطرح العام الناجح لأسهمها، إذ دفعت قوة الطلب الاستثماري الشركة إلى رفع نسبة الطرح إلى 24.9% من أسهم رأس المال (ما يوازي 1.867.5 مليون سهم بسعر درهمين للسهم) بدلاً من 20% حسب المخطط سلفاً. وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُتسلمة 184.2 مليار درهم، بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 49 مرة، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على أسهم «سالك» من مختلف فئات المستثمرين.

وتعليقاً على ذلك، قال مطر الطاير: «يشكّل إدراج (سالك) في سوق دبي المالي، دليلاً ملموساً على ثقة المستثمرين بأسواق دبي المالية وطموحاتها في النمو، ويؤكد نجاح رؤية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مضاعفة حجم السوق المالي، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. وأود بهذه المناسبة أن أرحب بمساهمينا الجدد الذين انضموا إلينا لمواصلة هذه الرحلة التي بدأتها (سالك) قبل 15 عاماً، وأصبحت اليوم إحدى أهم العلامات التجارية الرائدة، التي لعبت دوراً محورياً في إدارة الحركة المرورية في دبي».

من جهته، قال هلال المري: «يدعم إدراج هذه الشركة الرائدة، الاستراتيجية الطموحة لتطوير الأسواق المالية في دبي، ويُرسخ ريادتها، ويُعزز آفاقها المستقبلية، علماً أن لإمارة دبي السبق على المستوى الإقليمي، من حيث طرح حصص في المجموعات الحكومية منذ عام 2006، عبر إدراج أسهم شركة سوق دبي المالي. و يُعد هذا الإدراج الثالث من نوعه في السوق منذ أبريل الماضي، كما يعكس الالتزام الراسخ من قبل اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية، بقيادة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتنفيذ استراتيجية التطوير وتحقيق أهدافها على النحو المُعتاد في دبي، من حيث سرعة وكفاءة الإنجاز».

بدوره، قال حامد علي: «يعد إدراج أسهم (سالك)، إضافة نوعية قوية لقطاع النقل في السوق المالي، كما تُعزز جهودنا لتنويع الفرص الاستثمارية، وجذب شركات تعكس حيوية ونمو اقتصاد دبي. ويمثل هذا الإدراج أيضاً خطوة مُهمة ضمن الجهود الدؤوبة والناجحة لإمارة دبي، لتوسيع قاعدة الملكية في مجموعة من الشركات الرائدة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين في سوق دبي المالي، للمشاركة في قصص النمو اللافتة التي تحققها تلك الشركات، مُستفيدةً من بيئة الأعمال المُتميزة، والنمو الاقتصادي المتسارع في الإمارة».

وتم ضم أسهم «سالك» إلى قطاع النقل، مع عدم تطبيق الحدود السعرية المُعتمدة لتحركات الأسهم في اليوم الأول للتداول، على أن يتم تطبيقها في اليوم التالي للإدراج.

رأس المال السوقي لسهم شركة «سالك» ارتفع من 15 مليار درهم عند الإدراج، إلى 16.65 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس.