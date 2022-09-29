خالد بن محمد بن زايد: «إنبكس» تسهم في تطوير قطاع النفط والغاز بالإمارات

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على ترسيخ العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص تعزيز التعاون والشراكة مع اليابان الصديقة في مختلف المجالات الحيوية، مشيداً بشراكات «إنبكس» الاستراتيجية مع «أدنوك» ومساهمتها المهمة في تنمية وتطوير قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات.

جاءت تصريحات سموه خلال زيارته أمس المقر الرئيس لشركة النفط اليابانية «إنبكس» في العاصمة طوكيو.

وتفصيلاً، زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، المقر الرئيس لشركة النفط اليابانية «إنبكس» في العاصمة طوكيو. رافق سموه خلال ترؤسه وفد الدولة إلى اليابان كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث الإمارات الخاص إلى دولة اليابان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسفير الدولة لدى اليابان، شهاب أحمد الفهيم، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وكان في استقبال سموه، والوفد المرافق له، رئيس مجلس إدارة «إنبكس»، توشياكي كيتامورا، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، حيث استمع سموه لشرح مفصل حول الشراكات الاستراتيجية القائمة بين «إنبكس» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وفرص التعاون المستقبلية في مجال الطاقة.

وأكد سموه خلال الزيارة حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين واستكشاف المزيد من فرص تعزيز التعاون والشراكة مع اليابان الصديقة في مختلف المجالات الحيوية، مشيداً بشراكات «إنبكس» الاستراتيجية مع «أدنوك» ومساهمتها المهمة في تنمية وتطوير قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات.

وباعتبارها مصدراً مهماً لتوريد الطاقة إلى اليابان على المدى الطويل، أقامت «أدنوك» شراكة استراتيجية مع شركة «إنبكس» اليابانية منذ عام 1973. وخلال السنوات الأخيرة الماضية، نجحت «إنبكس» في الحصول على عدد من اتفاقيات الامتياز البرية والبحرية في أبوظبي، والتي تعد جزءاً من استراتيجية «أدنوك» المتكاملة 2030 للنمو الذكي. وكانت «إنبكس» كذلك شريكاً مؤسساً في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، والتي تم إطلاقها في مارس 2021. وتعمل الشركة أيضاً مع «أدنوك» في اتفاقية دراسة مشتركة لاستكشاف الإمكانات التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في دولة الإمارات.