«دي بي ورلد» تجدّد التزامها ببرنامج «طموحي» لدعم ورعاية المواهب الإماراتية

تلتزم «دي بي ورلد»، بدعم رؤية دولة الإمارات في تمكين المواهب والكفاءات الإماراتية الشابة، والاستثمار في الجيل القادم من المواطنين الخبراء وقادة المستقبل في قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة العالمية، وذلك من خلال إطلاقها العديد من المبادرات التي تسهم في رفع معدلات التوطين في الدولة.

ويعتبر برنامج «طموحي» أبرز مبادرات «دي بي ورلد» الرئيسة التي تتيح للكفاءات المواطنة الشابة فرص التدريب والعمل في الشركات المحلية والعالمية الرائدة، بهدف اكتساب الخبرة العملية تحت إشراف الخبراء والمختصين. ولهذا حرصت «دي بي ورلد» هذا العام من خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف «رؤية» 2022، على تجديد اتفاقيات الشراكة الخاصة بالبرنامج مع عدد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات، مثل شركة «روش»، والأحواض الجافة العالمية، ومدينة دبي الملاحية، و«بي آند أو ماريناز».

ويتيح برنامج «طموحي» للخريجين الإماراتيين الشباب الفرصة لاكتساب خبرات قيّمة، وتطوير المهارات اللازمة التي تؤهلهم للدخول بكفاءة إلى سوق العمل، من خلال التدريب الميداني والعمل في مجموعة من الشركات الرائدة متعددة الجنسيات، فضلاً عن تمكين المتدربين من بناء شبكة علاقات مهنية قوية مع الخبراء والمختصين في القطاع، وتعزيز فرص التواصل مع أصحاب العمل الباحثين عن موظفين بدوام كامل وعقود طويلة الأمد.

وقال مدير إدارة الموظفين والشؤون الإدارية - إدارة الموظفين في «دي بي ورلد الإمارات»، نبيل قائد: «نؤمن في (دي بي ورلد) بأن تعليم الشباب وتدريبهم هو دعامة رئيسة لضمان تقدم الدول وتطورها. ونظراً لمكانتنا الرائدة كشركة عالمية انطلقت من دبي، نؤكد التزامنا بالمساهمة في دعم اقتصاد دولة الإمارات عبر تمكين المواهب الإماراتية الشابة. وهنا تأتي أهمية برنامج (طموحي) الذي يتيح فرصة فريدة للخريجين الإماراتيين الجدد للتواصل مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في (جافزا) وخارجها، للمساهمة في دفع عجلة النمو المستقبلي لدولة الإمارات. ويأتي تجديد اتفاقيات الشراكة الخاصة بالبرنامج مع عدد من الشركات الرائدة، انعكاساً لرؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على تطوير وتمكين المواهب الإماراتية الشابة، وانسجاماً مع الجهود المستمرة لـ(دي بي ورلد) لدعم ورعاية المواهب الإماراتية لإعداد جيل من قادة المستقبل».

«طموحي» يتيح للكفاءات المواطنة الشابة التدريب والعمل في الشركات المحلية والعالمية.