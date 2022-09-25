أبرز الاختلافات بين «آيفون 14» والطرز السابقة

بات هاتف «آيفون 14»، الذي طرحته شركة «أبل» الأميركية، أخيراً، معروضاً للبيع في الأسواق العالمية.

ومع وجود جيل جديد من الهواتف المحمولة، يتساءل المستخدم عما إذا كان حان الوقت لشراء النسخة الأحدث من هاتفه.

ويعتمد الجواب، إلى حد كبير، على نوع الهاتف الحالي للمستخدم، فإذا كان من نوع «آيفون 12» أو «آيفون 13»، فيمكن الانتظار.

أما إذا كان الهاتف أقدم من ذلك، فعلى المستخدم أن يعرف المبلغ الذي سيدفعه من أجل شراء هاتف آخر جديد.

تحسينات متواضعة

ونقل موقع «سنت» العلمي عن خبراء في مجال التقنية، أن هاتف «آيفون 14» البالغ سعره نحو 799 دولاراً، جاء بتحسينات متواضعة، لكنهم أشاروا إلى أنها تستحق التقدير، على حد تعبيرهم.

وقال الخبراء إن «تلك التحسينات لا تشكل تغييراً أساسياً، مثل تحسينات الكاميرا الدقيقة، واكتشاف وقوع حوادث السيارات ودعم رسائل الطوارئ المرسلة بالقمر الاصطناعي».

لكنهم أوضحوا أن «التحسينات التي تمت في (آيفون برو ماكس) أكثر أهمية بكثير»، لافتين إلى أن «أبل» احتفطت بميزاتها الجديدة بالنسبة لنوعية «برو»، بما فيها معالج «بيونك» الجديد و«داينمامك إيلند»، مع كاميرا رئيسة بقوة 48 بكسل.

وذكر الخبراء أنه إذا كان المستخدم يفضل الهواتف الأكبر حجماً من «آيفون 14»، فعليه الانتظار إلى حين إطلاق «آيفون 14 بلس» المقرر في السابع من أكتوبر المقبل.

خيار جيد

ووفقاً للخبراء، فإنه من المهم أن يتذكر المستخدم، أنه لا يتعيّن عليه شراء «آيفون 14» للحصول على تحسينات في أداء الكاميرا، أو البطارية، مقارنة بـ«آيفون» سابق، مشيرين إلى أنه يمكن أن يكون «آيفون 13» أو «آيفون 13» الصغير الحجم، الذي تم تخفيض سعره إلى 599 دولاراً، خياراً جيداً إذا كان المستخدم يرغب في الحصول على أداء أسرع وتخزين أكبر، وكاميرا متطوّرة، لاسيما إذا كان عمر هاتف المستخدم الحالي أكثر من ثلاث سنوات.

واعتبر الخبراء أن «آيفون 13»، هو الخيار الوحيد إذا كان المستخدم يريد «آيفون» صغير الحجم، الذي يأتي بشاشة قياسها 5.4 بوصات، موضحين أن «آيفون 14» ألغى هذا الحجم لمصلحة «آيفون بلس» الذي يبلغ ثمنه 899 دولاراً، ويأتي بشاشة قياس 6.7 بوصات.

وأشاروا إلى أن قرارات الشراء تختلف دائماً اعتماداً على الميزانية، وكيف يعمل الهاتف الحالي، والحاجة الشخصية التي يرغب المستخدم فيها.

وأوضح الخبراء أنه بناء على ذلك، ليس هناك جواب سهل يناسب كل شخص بمفرده، لكن في ما يلي الاختلافات بين «آيفون14» والطرز السابقة عليه للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب:

ميزات جديدة

يقدم «آيفون 14» ميزات جديدة، مثل الكشف عن حوادث السيارة، وإزالة شريحة الاتصال، وتعزّز الكاميرات سواء الخلفية أو الأمامية، غير أن تلك الميزات، لا تبرر التخلص من «آيفون 13»، وشراء «آيفون 14».

وعلى الرغم من أن «أبل» ألغت «النوتش» أي مكان الكاميرات الذي كانت عليه في طرز الهواتف السابقة، فإنه لايزال موجوداً في «آيفون 14»، وإن كان بحجم أصغر.

وفي الواقع فإن «آيفون 14» يمثل أقل التحديثات في تاريخ «أبل»، وفق المسؤول عن موقع «سنت»، باتريك هولاند، الذي أجرى مراجعة لآخر هواتف «آيفون».

ويوجد في «آيفون 14» و«آيفون 14 بلس»، رقاقة «بيونك إيه 15» الموجودة في «آيفون 13» و«آيفون 13 برو وماكس».

الشاشة

أما شاشة «آيفون 14» فتبدو هي ذاتها على «آيفون 13»، وربما التغيير الأبرز لهذا العام هو إدخال النسخة الأكبر من «آيفون 14» التي يطلق عليها «آيفون 14 بلس»، الذي تأتي بشاشة قياس 6.7 بوصات.

ونصح موقع «سنت» باختيار «آيفون 14 برو» أو «آيفون 14 برو ماكس»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن سعر تلك الهواتف مرتفع، لكنها تتيح الوصول إلى بعض التحديثات البارزة، مثل معدل العرض العالي الجودة، و«داينمك إيلاند» أي موقع وجود الكاميرات والمستشعرات، إضافة إلى كاميرات أفضل، فضلاً عن ميزات أخرى.