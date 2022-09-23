17.5 مليار درهم قيمة التداولات في أسبوع بفضل الصفقات الكبرى

تجاوزت سيولة أسواق الأسهم المحلية حاجز 17.5 مليار درهم في تداولات الأسبوع، بدعم من تنفيذ صفقات كبري على الأسهم في قطاعات البنوك والمالية والطاقة والعقارات، وبالتزامن مع الانتهاء من الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية بدبي.

وتوزعت السيولة بواقع 15.71 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.79 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 4.3 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 108.87 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» خلال الأسبوع بنسبة 1.95%، ولكنه حافظ على مستوى 10 آلاف نقطة ليغلق عند 10004.61 نقطة ، ونزل مؤشرسوق دبي المالي بنسبة 2.3% ليغلق عند 3408.95 نقطة من مستوى 3489.33 نقطة.

يشار إلى أنه خلال الأسبوع تمت عدة صفقات كبرى بسوق أبوظبي حيث تم تنفيذ صفقتين كبيرتين في جلسة الاثنين الماضي على «فيرتيغلوب» بقيمة 371.3 مليون درهم لعدد 65.15 مليون سهم، والثانية على «أدنوك للحفر» بقيمة 114.8 مليون درهم لعدد 31.4 مليون سهم.

وفي جلسة الخميس، شهد سهم «ايبيكس للاستثمار» تنفيذ 14 صفقة كبيرة علي عدد 1.22 مليار سهم بقيمة 5.74 مليار درهم، كما شهد سهم «حياة للتأمين» تنفيذ 3 صفقات كبيرة لعدد 56.1 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون درهم. وفي جلسة أمس الجمعة، تم تنفيذ صفقتين على 21 مليون سهم من أسهم «حياة للتأمين» بقيمة 14.2 مليون درهم.

وأعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية بدبي، الأربعاء الماضي، الانتهاء بنجاح من صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام، لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وبلغ حجم الطرح بعد الزيادة ما قيمته 1.867 مليار من الأسهم العادية، بما يعادل 24.9% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال «سالك»، مع سعر السهم بواقع درهمين لكل سهم عادي، ما نتج عنه إجمالي عائدات تزيد على 3.7 مليارات درهم (نحو مليار دولار) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية (المساهم البائع) بعد تعديل أي تكاليف متعلقة بالطرح.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً هائلاً من جميع أنحاء العالم، لتصل إلى 149.5 مليار درهم، ما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة، باستثناء المستثمرين الأساسيين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة. وشهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم، ما يشير إلى زيادة تجاوزت 119 مرة.

وبعد الانتهاء من الطرح العام الأولي لـ«سالك»، ستحتفظ حكومة دبي بملكية 75.1% من رأسمال الشركة. واكتتب كل من «صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي»، من خلال بنك الإمارات دبي الوطني (AM SPC)، ودبي القابضة، و«شمال القابضة»، وصندوق أبوظبي للتقاعد، على 16.2% من الأسهم المطروحة.

ومع مراعاة بعض الاستثناءات العرفية، ستخضع الأسهم المملوكة لكل المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، بعد إدراج الشركة. وعلاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، وحجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «سالك» في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر الجاري، تحت رمز «SALIK» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية «AEE01110S227». وعند الإدراج ستكون القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم.

وخلال جلسة الجمعة، تراجع سوق دبي المالي بنسبة 0.7% عند مستوى 3409 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 221 مليون درهم مع انخفاض «إعمار العقارية» منخفضا بنسبة 1.1% عند 6.22 درهم، وبتداولات تجاوزت 17 مليون سهم، وانخفاض أسهم «الاتحاد العقارية» و«سوق دبي المالي» و«إعمار للتطوير» بأقل من 1% عند 0.268 درهم و1.66 درهم و4.82 درهم على التوالي. كما انخفض سهم «هيئة كهرباء ومياه دبي» بنسبة 1.6% عند 2.51 درهم، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.7%، عند مستوى 10005 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم مع انخفاض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.3% عند 18.30 درهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم، وانخفاض سهم «طاقة» بنحو 3% عند 2.30 درهم، وبتداولات قاربت 34 مليون سهم.

كما انخفض سهم «دانة غاز» بنسبة 1% عند 1.04 درهم، وبتداولات قاربت 33 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «فيرتيغلوب» بنسبة 4.7% عند 5.98 درهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.