زيادة حجم الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرح «سالك» إلى 24.9%

أعلنت شركة «سالك»، أمس، أنها وبعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وحكومة دبي، ممثلة بالدائرة المالية، مارست حقّها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي من مليار و500 مليون سهم عادي إلى مليار و867 مليوناً و500 ألف سهم عادي، ما يعني أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدراج سترتفع من 20% إلى 24.9% من رأسمال «سالك»، مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 75.1% من رأسمالها.

كما حصلت «سالك» على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة حجم طرح الشرائح المعنية على النحو التالي: ستتم زيادة حجم الشريحتين الأولى والثالثة «إجمالاً» من 120 مليون إلى 145 مليوناً و725 ألف سهم عادي (أو 7.8% من حجم العرض)، بينما ستتم زيادة حجم الشريحة الثانية «للمستثمرين المؤهلين» من مليار و380 مليوناً إلى مليار و721 مليوناً و775 ألف سهم عادي (أو نحو 92.2% من حجم الطرح).

وتم تحديد حجم الطرح الجديد من قبل المساهم البائع، وذلك عقب قرار «سالك» تحديد سعر الطرح بدرهمين للسهم العادي في 13 سبتمبر 2022، ما يتيح للمستثمرين عرضاً مجزياً، ويؤكد من جهة أخرى حرص «سالك» على دعم أداء تداولات السهم في السوق بعد الإدراج كأولوية بالنسبة لها.

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ«سالك» كما هي، حيث تنتهي في 20 سبتمبر 2022 للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وفي 21 سبتمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «سالك» في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر 2022، تحت رمز «SALIK» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية «AEE01110S22»؛ كما يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية الافتتاحية للشركة 15 مليار درهم.

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا في شريحة المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 26 سبتمبر 2022.