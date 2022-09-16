«دبي الدولي» يحتفظ بصدارته بوصفه أكبر محور للنقل الجوي

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 3.94 ملايين مقعد مجدول خلال سبتمبر 2022، ليحتفظ «دبي الدولي» بذلك، بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة، وبفارق كبير مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي حل ثانياً.

وبحسب بيانات تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، فقد واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية خلال الأشهر الأخيرة، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى المزيد من الوجهات الدولية.

وأظهرت البيانات أن «دبي الدولي»، احتفظ بمركزه الأول بفارق وصل إلى نحو أكثر من نصف مليون مقعد، مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي سجل أكثر من 3.3 ملايين مقعد، ثم مطار «أمستردام» بنحو 3.1 ملايين مقعد.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها المؤسسة، واصل مطار دبي الدولي، أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً، في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا»، الذي حل أولاً.

وبلغ إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً في مطار دبي الدولي في سبتمبر من العام الجاري، نحو 3.9 ملايين مقعد، مقابل نحو 4.6 ملايين مقعد لمطار «هارتسفيلد أتلانتا»، تلاه مطار طوكيو الدولي في المركز الثالث، مسجلاً 3.6 ملايين مقعد.

كما استحوذت دبي على أربعة من أكثر 10 مسارات دولية ازدحاماً خلال سبتمبر 2022، وتركز مساران اثنان منها بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لهذه النتائج التي حققتها دبي، فإن منطقة الشرق الأوسط هيمنت على أفضل 10 خطوط طيران دولية ازدحاماً.

وأوضحت البيانات، أن «مسار دبي ــ الرياض» سجل نحو 307 آلاف مقعد، مقابل 228 ألف مقعد لـ«مسار دبي ــ مومباي»، فيما سجل «مسار دبي ـ جدة» نحو 223 ألف مقعد، و«مسار دبي ـ لندن هيثرو» أكثر من 221 ألف مقعد.

واستقبل مطار دبي الدولي نحو 27.9 مليون مسافر، خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 161.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليتجاوز إجمالي عدد المسافرين المسجل عام 2021، بنحو 1.2 مليون مسافر، مدعوماً بالأداء القوي الذي حققه المطار في الربع الثاني من عام 2022، على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي، التي استمرت 45 يوماً خلال مايو ويونيو من عام 2022.

وبحسب مؤسسة مطارات دبي، فإن هذه النتائج القوية تشير إلى تحقيق نسبة 67.5% من معدلات حركة المسافرين عبر «دبي الدولي»، خلال الفترة ذاتها من عام 2019 قبل جائحة «كورونا». وحافظ المطار على أدائه الاستثنائي وتحقيق نمو على أساس ربع سنوي للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية الجائحة، حيث استقبل المطار 14.2 مليون مسافر، خلال الربع الثاني من العام الجاري، محققاً زيادة سنوية قدرها 190.6%.