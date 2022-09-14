«تراخيص» تنفذ 5295 جولة تفتيشية خلال النصف الأول

نفذت دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، 5295 جولة تفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري، للتأكد من ضمان الامتثال للقواعد والإرشادات الصادرة ذات الاختصاص، التي أسفرت عن تحرير 95 مخالفة.

وقال الرئيس التنفيذي للدائرة، المهندس عبدالله بالهول، إن «تراخيص» نفذت عدداً من الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من عام 2022، تحت إشراف قسم التفتيش التجاري والتجزئة التابع لإدارة الترخيص بالدائرة، موزعةً على عدد من المناطق التابعة للدائرة حسب جدول محدد، ووفقاً لمعايير معينة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش.

وأشار بالهول إلى انخفاض نسبة المخالفات المحررة بنسبة 44% مقارنة بالفترة لعام 2021، ما يعكس نجاح حملات التوعية التي تنفذها الدائرة لضمان الامتثال للقواعد والاشتراطات ذات الاختصاص.

وأفاد بأن قسم التفتيش التجاري والتجزئة يضم فريقاً من المفتشين المختصين للتأكد من الامتثال للوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية التي ينبغي اتباعها على نحو منتظم، حيث تنوعت المخالفات المرصودة بين عدم الالتزام بشروط والقوانين، واستغلال مساحات إضافية دون تصريح رسمي، ووجود عدد من الموظفين الذين يعملون لدى الشركات من دون تأشيرة عمل على صاحب الشركة أو تأشيرة عمل منتهية الصلاحية وعدم الامتثال لمتطلبات السلامة.

وذكر بالهول أن «تراخيص» تباشر جولات التفتيش في المناطق التابعة لها للتحقق من عدم وجود أي ممارسات غير قانونية ضمن المرافق والمحال التجارية والمنشآت المؤقتة، والاستخدام غير المصرح به للمناطق والمرافق المشتركة، التابعة لمناطق التطوير الخاصة، وما يترتب عليها من إجراءات جزائية وعقابية للمخالفين.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تراخيص» عزم الدائرة على مواصلة وتكثيف حملاتها التفتيشية لمنع ومحاسبة المنشآت والأفراد ممن لا يلتزمون بالقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وتطبيق العقوبات والغرامات التي تنص عليها القوانين والأنظمة بالدولة ضد مرتكبي المخالفات.

من جهته، أشار مدير أول قسم العمليات بإدارة الترخيص بدائرة التخطيط والتطوير، راشد الشحي، إلى حرص الدائرة على التزام المؤسسات التجارية بتطبيق الممارسات الصحيحة وتوجيه المتعاملين إلى الالتزام باللوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية لضمان مستوى عالي من السلامة وجودة العمل في مرافق التجزئة.