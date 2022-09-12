فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ «سالك» اليوم

يبدأ اليوم، فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة «سالك»، تمهيداً لإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي، بوصفه رابع إدراج يشهده السوق منذ بداية العام الجاري 2022، بعد هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ومجموعة «تيكوم»، و«تعاونية الاتحاد».

وتتألف عملية طرح «سالك» من المشتركين الأفراد «الشريحة الأولى»، والمستثمرين المحترفين «الشريحة الثانية»، والموظفين المؤهلين «الشريحة الثالثة»، ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 20 سبتمبر الجاري للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وبتاريخ 21 سبتمبر الجاري للمستثمرين المؤهلين.

وستتيح «سالك» خلال عملية الاكتتاب نحو 1.5 مليار من الأسهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم، والتي تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال سالك.

وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد خلال وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب.

إلى ذلك، عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 29.14 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.649 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 2.678 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.113 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و565.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.74 مليار درهم، موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي، و290.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 331.2 مليون سهم عبر تنفيذ 16.5 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» خلال الأسبوع بنسبة 1.48%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ الثامن من أغسطس الماضي، ليغلق عند 9942.3 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ مطلع سبتمبر الجاري. وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.22% تعادل 41.1 نقطة ليغلق عند 3401.93 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ مطلع سبتمبر الجاري.