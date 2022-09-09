اتصالات من e& تطلق باقات "العودة إلى المدارس" للعاملين في قطاع التعليم

أعلنت "اتصالات الإمارات"، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات من e&"، اليوم عن إطلاق باقات خاصة بالعاملين في قطاع التعليم تكافئهم على تفانيهم في النهوض باقتصاد المعرفة في الدولة وعملهم الجاد خلال العام الدراسي. ويأتي إطلاق هذه الحملة كجزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها اتصالات من e& لدعم مختلف شرائح المجتمع في الإمارات.

تشتمل حملة "العودة إلى المدارس" على باقات متعددة تتضمن 100 جيجابايت من البيانات المحلية لاستخدامها لمدة 90 يومًا بسعر 149 درهمًا لموظفي قطاع التعليم المسجلين في مؤسساتهم التعليمية وكذلك إدارة المؤسسات حيث يمكنهم الاستفادة من 2000 رسالة قصيرة مجانية لمدة شهر، بالإضافة إلى حساب واتس أب للأعمال مجاني مدى الحياة بقيمة 2000 درهم إماراتي.

يمكن للمشتركين الحاليين الذين يستخدمون حزم الشركات التي تقدمها مؤسساتهم التعليمية أيضا الاستمتاع بمزايا هذه الحملة الحصرية التي ستستمر حتى 30 سبتمبر 2022. كما سيتم إطلاق المزيد من الحزم الحصرية لمختلف شرائح المجتمع حتى نهاية العام الحالي.

حرصت اتصالات من e& دائما على دعم القطاع التعليمي، خاصة أثناء فترة جائحة كورونا، حيث كثفت الشركة جهودها لدعم أنشطة التعلم عن بعد للطلاب كما كان لها دور فعال في توفير الوصول المجاني إلى منصات دراسية محددة من قبل وزارة التربية والتعليم. ومع إطلاق حملة "العودة إلى المدارس" تقدم الشركة فرصًا جديدة للمؤسسات التعليمية للاستمتاع بجميع المزايا بغض النظر عن حجم المؤسسة.

ولم تكن هذه المبادرة هي الوحيدة من نوعها حيث سبق وقادت اتصالات من e& عدة مبادرات مماثلة لربط وتواصل المجتمعات بما في ذلك عاملي البناء خلال عيد الأضحى وأفراد خدمات التوصيل خلال شهر رمضان.