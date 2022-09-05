طرح مليار ونصف من أسهم "سالك" في سوق دبي المالي

أعلنت شركة "سالك" المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم عزمها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في سوق دبي المالي.

أبرز تفاصيل عملية الطرح

● إتاحة مليار وخمسمائة مليون (1,500,000,000) من الأسهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم خلال عملية الاكتتاب، والتي تمثل ما نسبته 20٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال سالك.

● تتألف عملية الطرح من المشتركين الأفراد (الشريحة الأولى) والمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية) والموظفين المؤهلين (الشريحة الثالثة).

● تبدأ فترة الاكتتاب في 13 سبتمبر 2022 ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 20 سبتمبر 2022 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وبتاريخ 21 سبتمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين

● تحتفظ حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية ("المساهم البائع")، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

● أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية. لكن يتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

● من المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج في سبتمبر 2022

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

● تم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75.000.000 درهم، مقسم إلى 7.500.000.000 سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم إماراتي

● بعد استكمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام

● تتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول ابريل 2023، وتتوقع الشركة توزيع 100٪ من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون (متوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم إماراتي قبل توزيع أول أرباح)

● اعتباراً من عام 2023 فصاعداً، تتوقع الشركة دفع 100٪ من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح.

● وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

● بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضًا في ظروف السوق، وبيئة التشغيل في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة سالك: "نجحت دبي بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في إرساء مسار اقتصادي واضح المعالم طوال عدة سنوات، كما رسمت خطة طموحة للعقود القادمة تتضمن جذب الاستثمارات الاستراتيجية المباشرة.

وأضاف: في شهر يونيو الماضي أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم (12) لسنة 2022، بتأسيس "سالك" كشركة مساهمة عامة لتشغيل نظام بوابات التعرفة المرورية، ويأتي الإعلان عن طرح أسهم الشركة اليوم استكمالا لبرنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة دبي وخططها لمضاعفة حجم سوقها المالي إلى 3 تريليونات درهم إماراتي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن شركة (سالك) هي إحدى العلامات التجارية الرائدة التي لعبت دوراً محورياً في إدارة الحركة المرورية في دبي على مدار 15 عاماً، وسيبقى دورها في صميم خطط التوسع بقطاع الطرق والنقل بما يدعم اقتصاد الامارة."

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تتمتع بموقع ممتاز يؤهلها للاستفادة من فرص النمو الإضافية لضمان سير العمليات بكفاءة عالية، ووضع إطار تنظيمي فعّال يدعم النمو المستقبلي، ونموذج أعمال يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة وهوامش تحويل نقدي تعتبر الأفضل ضمن فئتها.

وأكد معالي مطر الطاير، أن البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات فـي إمارة دبـي المدعومة بمنظومة تقنية متقدمة، تعد من أفضل البنى التحتية عالمياً، وحافظت شبكة الطرق على المركز الأول عالمياً فـي جودة الطرق لعدة سنوات.

من جانبه قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "باعتبارها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تمثل ’سالك‘ علامة تجارية فريدة بكل معنى الكلمة، وتوفر للمستثمرين فرصة فريدة لأن يكونوا جزءاً من رؤية دبي الطموحة من خلال الاستثمار في أصل من أصول البنية التحتية عالية الجودة. ولا شك أن التكنولوجيا المخصصة التي توفرها الشركة تدعم التنقل السلس للمقيمين والسائحين بين العديد من معالم دبي المميزة بأسعار مناسبة.

وأضاف: يمثل الطرح العام الأولي محطة مهمة في مسيرة "سالك"، حيث يوفر فرصة لترسيخ نجاحها كمشغل حصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتدير حالياً ثماني بوابات موزعة في مواقع استراتيجية عبر أكثر ممرات دبي ازدحاماً، ويرتكز عمل الشركة على مبادئ وقيم وثقافة طويلة الأمد تتمحور حول المتعاملين والبيئة والاستثمار في رأس المال البشري وفي التقنيات الحديثة. وعلى صعيد المجتمع، تقدم "سالك" إعفاءات وإعانات لمركبات أصحاب الهمم، ووسائل النقل العامة، والحافلات المدرسية، ويمتد تركيز "سالك" على الأشخاص، ليشمل تحسين تجربة المتعاملين وتنمية رأس المال البشري مع التركيز على قيم المساواة والشمولية."

تفاصيل عملية الطرح

تتوقع حكومة دبي، ممثلةً بدائرة المالية، بيع 20٪ من إجمالي رأس المال المصدر لـ "سالك" (يعادل ما مجموعه 1,500,000,000 من أسهم الشركة) مع احتفاظ المساهم البائع بحقه في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

يتكون الطرح من:

● طرح عام (طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات)

o للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم بمكتتبي "الشريحة الأولى") و؛

o بعض الموظفين المؤهلين ("الموظفون المؤهلون") (كما هو موضح في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم بمشتركي "الشريحة الثالثة").

● طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للائحة "إس" (RegS) من قانون الأوراق المالية الأمريكية ("طرح المستثمرين المؤهلين" والمشار إليهم بمشتركي "الشريحة الثانية").

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي:

● سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار ("الجهاز").

● سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين ("الصندوق").

من المتوقع أن تمتد فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 13 إلى 20 سبتمبر 2022، بينما تمتد فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين من 13 إلى 21 سبتمبر 2022.

سيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد ("سعر الطرح") خلال وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب. وسيكتتب المشاركون في طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بسعر الطرح.

ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في سبتمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

بموجب اتفاقية ضمان اكتتاب تبرم قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقية ضمان اكتتاب ") بين الشركة والمساهم البائع ومدراء سجل الاكتتاب المشتركون، تخضع الأسهم التي بحوزة المساهم البائع لفترة حظر تبدأ من تاريخ اتفاقية ضمان اكتتاب وتنتهي بعد 180 يوم ميلادي من تاريخ الإدراج ضمنا ("فترة حظر")، فيما عدا التنازلات المسموح بها وفقا لما ورد في نشرة الاكتتاب. كما ستخضع الشركة أيضا الى فترة حظر وفقا لما ورد في نشرة الاكتتاب.

سيتم نشر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد في نشرة اكتتاب باللغة العربية (نشرة الاكتتاب) وإعلان الاكتتاب العام ("إعلان الاكتتاب العام") في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما فيما يخص المستثمرين المؤهلين، فستنشر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية. وستنشر نشرة الاكتتاب وإعلان الاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، في حين من المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب. وستكون مذكرة الطرح الدولية ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة متاحة على الرابط http://ipo.salik.ae/.

تم تعيين شركة "موليس اند كومبانى" UK LLPفرع (DIFC) كمستشار مالي مستقل و"الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع" كمستشار مالي لـ "سالك".

تم تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع" و"جولدمان ساكس" و"ميريل لينش الدولية" كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد"، و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة" (بالاشتراك مع "المجموعة المالية هيرميس الإمارات “LLC)، و"بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود" كمديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.