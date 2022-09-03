«ديوا» تسجل براءة اختراع جديدة

سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، براءة اختراعه السادسة عن حامل «روبوتي» سهل الاستخدام لنقل الألواح الكهروضوئية بسلاسة ورفعها برفق عن أي سطح، إضافة إلى نقل الألواح الزجاجية أو أي مكونات حساسة تتطلب عناية فائقة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، إن براءات الاختراع التي يسجلها المركز تبرز أهمية دوره في تطوير مواهب الباحثين الإماراتيين وقدراتهم وإثراء المجتمع العلمي في دبي ودولة الإمارات والعالم.