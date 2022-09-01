13 نصيحة تجب مراعاتها عند الانتقال إلى منزل جديد

حدّد تقريران لموقعي «بروبرتي فايندر» و«بيوت دوت كوم»، 13 نصيحة يجب على المتعامل مراعاتها عند البحث والانتقال إلى منزل جديد.

وأشار التقريران، إلى أن مسألة الانتقال من بيت إلى آخر، تتطلب جهداً مادياً ومعنوياً، وتستنزف الكثير من النقود، وتسبب ارتباكاً على جميع الصعد، بدءاً من عملية إكمال كل الإجراءات والأوراق اللازمة للانتقال، ودفع التأمينات والاشتراكات المترتبة على المستأجر، وصولاً إلى تكاليف نقل الأثاث ومستلزمات المنزل.

وحدد موقع «بروبرتي فايندر»، ست نصائح تمثلت في أشياء عدة ينبغي القيام بها، قبل الانتقال إلى منزل آخر، مع مراعاة توقيت هذه الأشياء، كما حدد موقع «بيوت دوت كوم» 7 نصائح تجب مراعاتها من جانب المستأجر عند الانتقال إلى المسكن الجديد.

1. حجز خدمات نقل الأثاث: يسهم الحجز المسبق لخدمة نقل المنازل في منحك راحة البال، والتركيز على المهام الأخرى التي تنتظرك.

2. نقل خدمات الاتصالات: يتعين عليك تخصيص بعض الوقت للتواصل مع شركة الاتصالات الخاصة بك، لتقديم طلب لنقل حسابك إلى عنوانك الجديد، أو إلغاء خدمات اتصالك الحالية، وتوقيتها يكون قبل يومين أو ثلاثة على الأكثر من الانتقال.

3. إيقاف حسابك لدى هيئة كهرباء ومياه دبي: يعد إيقاف حسابك لدى الهيئة، أمراً بالغ الأهمية، قبل الانتقال إلى منزل جديد، لأنك إذا لم تقم بهذه الخطوة، فإنك ستستمر بتلقي الفواتير حتى بعد إخلاء العقار.

4. الحصول على تصريح للانتقال من المبنى: تلزم بعض المباني في دبي، المستأجرين الذين ينتقلون من وإلى تلك المباني، الحصول على تصاريح خاصة بعملية الانتقال.

5. إعادة المنزل إلى حالته الأساسية: إذا كنت ترغب في استرداد مبلغ التأمين، فعليك إعادة المنزل الذي كنت تسكنه إلى الحالة التي كان عليها عندما قمت بالانتقال إليه. ولذلك فإنك قد تحتاج إلى استئجار خدمات التنظيف قبل يوم واحد من انتقالك، أو حتى القيام بإعادة طلاء الجدران في حال تعرضها لأي أضرار.

6. استرداد مبلغ التأمين: بعد قيامك بتسليم المفاتيح، والتأكد من إعادة العقار إلى حالته الأساسية، يمكنك الطلب من صاحب العقار إعادة مبلغ التأمين. وبما أنك قمت بتسليم العقار على حالته الأصلية، فيتعين على صاحب المنزل عدم خصم أي رسوم، وإعادة مبلغ التأمين كاملاً إليك.

7. إجراء عملية بحث معمقة للسوق: تساعدك في التعرف إلى القيم الإيجارية، وإجراء المقارنات، وتساعد هذه العملية المستأجر على الحصول على نظرة شاملة عن الأسعار ومقارنتها، فضلاً عن نصائح بأفضل المواقع السكنية ملاءمة له.

8. التعرف إلى الوسيط العقاري، والتأكد من أنه مسجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي.

9. توثيق العقد الإيجاري عبر خدمة «إيجاري».

10. التأكد من أن الإقامة سارية المفعول، قبل توقيع أي عقد إيجار، وفي حال كانت معاملة الإقامة قيد التنفيذ، فيمكن أن تكتمل الإجراءات برسالة موقعة من صاحب العمل الذي يعمل لديه المستأجر. كما يحتاج طلب الإيجار إلى نسخة من جواز السفر، والهوية الإماراتية، وشيكات بالقيمة الإيجارية.

11. المعرفة والإلمام بقوانين الإيجار: يجب على كل مستأجر معرفة الأساسيات لهذه القوانين قبل استئجار أي وحدة سكنية، لضمان حقوقه ومعرفة واجباته.

12. معرفة الرسوم التي ستدفع عند بداية الاستئجار: إذ إن من الممكن أن يدفع دفعة مقدمة نقداً، وعمولة تقدر عادة بـ5% للوكالة العقارية، فضلاً عن دفع الرسوم المتوجبة عليه عند الاشتراك في خدمة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومبلغ التأمين القابل للاسترداد.

13. معرفة تكاليف النقل: وتختلف الكلفة اعتماداً على حجم وكمية الأثاث الواجب نقله، ولكن غالباً ما تراوح بين 1000 و3000 درهم.