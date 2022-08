دبي تستضيف مجموعة كبيرة من الفعاليات المميزة من سبتمبر حتى أكتوبر 2022

أعلن جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة عن استضافة دبي لمجموعة مميزة من الحفلات الموسيقية الحية، والأحداث الثقافية، والبطولات الرياضية، التي ستقام خلال الفترة المقبلة من سبتمبر وحتى أكتوبر 2022. وتضم القائمة على سبيل المثال: "تحدي دبي للياقة"، وعرض الباليه الشهير "روميو وجولييت"، إضافة إلى مشاركة نجوم عالميين مثل فيفتي سنت، وغيرهم الكثير.

وسيتم الحرص خلال هذه الأحداث على الالتزام بتدابير السلامة والصحة العامة، كالدفع دون تلامس، وارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة الأمان لضمان سلامة جميع الضيوف والفنانين والموظفين.

رفّه عن نفسك

استمتع مع العائلة بحضور المسرحية الكوميدية الكويتية "موعد مع معاليه"، في “قاعة الشيخ راشد" في "مركز دبي التجاري العالمي" في 2 و3 سبتمبر. تتناول المسرحية -التي تناسب جميع أفراد العائلة- قصة زوجين يلعب دوريهما الممثلان خالد المظفر وفوز الشطي، في إطارٍ كومیدي مشوّق يحمل رسالةً اجتماعية تجسد أحلام الكثيرين.

ونبقى مع الكوميديا، وأمسية خاصة لمحبي الستاند أب كوميدي مع الممثل الكوميدي الأمريكي الفلبيني جو كوي الذي يقابل جمهوره في دبي في 3 سبتمبر على مسرح كوكاكولا أرينا، وذلك في إطار جولته العالمية "فاني إز فاني وورلد".

أما محبو الباليه فلهم حصة مع سحر حكاية ويليام شكسبير المفجعة للحب الممنوع "روميو وجولييت"، من 9 إلى 11 سبتمبر في دبي أوبرا، حيث تعيد "فرقة باليه ولاية جورجيا" إحياء القصة بلوحات راقصة لتروي أحداث هذه القصة المأساوية، وتظهر تأثير التناحر بين العائلات المرموقة في فيرونا على علاقة حبّ بين شاب وشابة من الطرفين.

وللحماس موعد مع عروض التحدّي والمجازفات ومحاولات تحطيم الأرقام القياسية العالمية التي يجمعها عرض Crusty Demons World Domination، واستمتعوا بمشاهدة بطل العالم لثلاث مرات "ريمي بيزوارد" وهو يؤدي القفزات البهلوانية التي اشتهر بها، فيما يستعرض "جاكو ستورنغ"، حامل لقب Xgames مهاراته الفريدة، وذلك يوم الجمعة، 23 سبتمبر 2022 في كوكاكولا أرينا.

فيما محبّو فيلم "فوتلوز" على موعدٍ فريدٍ يستعيدون خلاله أحداث هذا العمل الاستعراضي على خشبة مسرح "دبي أوبرا"، مع المسرحية الاستعراضية "فوتلوز" حيث يقدم الفنانان العالميان المقيمان في المملكة المتحدة "جيك كويكيندين" و"دارين داي" أداءً راقصاً على أنغام أغنياتٍ شهيرة مثلHold Out for a Hero وLet's Hear It for The Boy وغيرهما، خلال هذا العمل المسرحي الاستعراضي الذي حقّق نجاحاتٍ عالمية، وذلك في الفترة ما بين 5 إلى 8 أكتوبر المقبل.

أما في الفترة ما بين 27 إلى 30 أكتوبر فاستعدوا لمشاهدة إنتاج راقص مذهل في عرض يحتفي بالذكرى الـ 25 لإطلاق "ريفردانس". العرض الحماسي الذي أعادت الفرقة ابتكاره بطريقتها المميزة، ويضم لوحات راقصة إيرلندية أصيلة صُممت على نغمات موسيقى حائزة على "جائزة غرامي"، ويضمّ مؤلفات موسيقية جديدة للملحن "بيل ويلان".

استمتعوا بالأعمال الموسيقية العالمية

تستضيف "كوكا كولا أرينا" مجموعةً من أبرز النجوم الفلبينيين في عالم الغناء والموسيقى والترفيه، والذين يؤّدون أجمل أغنياتهم خلال عرضٍ مباشر وفريد في هذا الصيف، خلال عطلة نهاية الأسبوع يوم 2 سبتمبر مع "بينوي بييستا"، المهرجان الموسيقي والكوميدي.

فيما محبّو موسيقى "بوليوود" بمختلف فئاتهم العمرية على موعدٍ مع الموهوب نجم الموسيقى "سونو نيغام"، الفائز بجائزة Padma Shri، ، خلال الحفل الذي يحييه في "كوكا كولا أرينا" في 10 سبتمبر المقبل.

أما إن كنتم من عشاق الموسيقى الكلاسيكية، فلا تفوّتوا فرصة مشاهدة عرض "لا ترافياتا" الشهير لجوزيبي فيردي في 13 و 14 سبتمبر المقبل في دبي أوبرا. يروي هذا العرض الرائع المبني على رواية "لادام أو كاميليا" للكاتب ألكسندر دوما قصّة حب بين فيوليتا وألفريدو جيرمون في سياق موسيقي مميز.

وخبر سار لمحبّي نجم الغناء البنجابي "ساتيندر سرتاج" الذي سيحيي أوّل أمسيةٍ له في دبي، مع الحفل المباشر الذي تستضيفه "ذا أجندا" في 17 سبتمبر، ويقدّم خلاله هذا الكاتب والممثل والشاعر والمغنّي الهندي أشهر أعماله.

وفي 17 سبتمبر أيضاً، تستضيف "دبي أوبرا" الكاتبة والمغنّية الفرنسية - الكندية "مارغو سوفيه"Margaux Sauve: Ghostly Kisses، حيث ستقدّم نجمة موسيقى "البوب" و"الروك" الموهوبة وصاحبة الصوت المميّز مجموعة أغنيات تمزج فيها بين موسيقى الحجرة وموسيقى" "الهاوس" والإيقاعات.

وللراغبين باستعادة العصر الذهبي لأغنيات النجم الأسطوري الراحل "مايكل جاكسون"، حفل "ملك البوب" في تحية للنجم الأسطوري يُقام في "دبي أوبرا" في 23 و24 سبتمبر، حيث يؤدّي الفنان "رودريغو تيزر" أجمل الأعمال الفنية التي اشتهر بها "ملك البوب"، مثل Billie Jean وThriller وBeat It والكثير غيرها، فلا تفوّتوا هذه الأمسية الفنية الفريدة.

ولا تفوّتوا فرصة حضور حفل النجم "كورتيس جيمس جاكسون الثالث"، المعروف بلقب "50 سنت". وكونوا بين الحضور في الأمسية الوحيدة له في دبي، ضمن جولته العالمية "غرين لايت غانغ"، وتستضيفها "كوكا كولا أرينا" في 30 سبتمبر.

وفي أول أكتوبر ، تعود "فرقة دبي أوبرا الكبرى" لإحياء حفل "كلاسيكيات الجاز"، البرنامج الموسيقي الرائع لمحبي هذا النوع من الموسيقى، لتسحركم بالأداء الآسر لعازفين يؤدّون أشهر أعمال نجومٍ عالميين مثل "فرانك سيناترا" و"إيلا فيتزجيرالد" و"أريثا فرانكلين" و"نينا سايمون" و"نات كينغ كول"، برفقة الأصوات الفريدة للمغنين العالميين "أندريا فلوريز" و"ناز هولاند" و"كياران فوكس".

أما محبّو النجم العالمي الشاب "جاستن بيبر" في منطقة الشرق الأوسط فعلى موعدٍ لا يفوت مع الحفل الموسيقيّ الضخم الذي يحييه في دبي في كوكا كولا أرينا، ضمن جولته العالمية "جاستيس" يومي السبت والأحد في 8 و9 أكتوبر.

فيما أجواء الموسيقى بأساليبها المتنوّعة تحضرها المنصة الموسيقية الرائدة "كوك ستوديو" باكستان إلى دبي، مع أوّل عرضٍ لها في دولة الإمارات يُقام في 14 أكتوبر.

ومن باكستان إلى دمشق، ننطلق برفقة المايسترو السوري إياد الريماوي، في حفله يوم 15 أكتوبر في دبي أوبرا، ويُعتبر الريماوي من أبرز الملحنين الشباب في العالم العربي، ويحمل الحفل عنوان "أمسية واحدة في دبي أوبرا".

ومحبّو فرقة "ترافيس" الشهيرة في عالم موسيقى "الروك البديل" فعلى موعدٍ طال انتظاره للاستمتاع بالحفل الذي يحملها إلى دبي مجدّداً بتاريخ 17 أكتوبر، مع النجوم "فران هايلي" وأندي دنلوب" و"دوغي ياني" و"نيل بريمروز" الحائزين على العديد من جوائز BRIT، خلال عرضهم المباشر الذي يتضمّن جميع أغنيات ألبومهم الشهير "ذا إنفيزيبل باند"، بالإضافة إلى الكثير من أغنياتهم الناجحة.

فيما يعطي النجم "جورج إزرا" الذي اشتهر بأغنياته الناجحة، وأبرزها Shotgun التي احتلّت المراتب الأولى، موعداً لجمهوره في "كوكا كولا أرينا" في 21 أكتوبر.

أحداث رياضية مثيرة

فعالية تناسب كل الأعمار، هي سباق "نصف ماراثون ويلمان" وموعده أول أكتوبر، ويمكن مشاركة جميع الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية، في سباقات لمسافات 1 كلم و 3 كلم و 5 كلم و 10 كلم، إلى جانب المسار الرئيسي بطول 21 كلم، وذلك في "ذا تراك"، مضمار الميدان للجولف.

ولمحبي رياضة كمال الأجسام حدث هام بين 27 و 29 أكتوبر، حيث يُعتبر "معرض دبي لكمال الأجسام" الحدث الرائد في رياضة كمال الأجسام واللياقة البدنية في منطقة الشرق الأوسط، ويشكل الوجهة المثالية للمهتمين بهذا المجال، ولجميع الراغبين في الحصول على جسدٍ رياضي متكامل، في مركز دبي التجاري العالمي.

الموعد الذي تجتمع فيه المدينة بأكملها لتحتفل باللياقة البدنية في النسخة الأخيرة من تحدي دبي للياقة، ستقام في الفترة من 29 أكتوبر إلى 27 نوفمبر، في الحدث الذي أطلقه في عام 2017 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ولا تفوّتوا فرصة الانضمام إلى سباق "ماي دبي نصف ماراثون المدينة" الذي يبدأ من البوابة في مركز دبي المالي العالمي، ويعبر العديد من المعالم السياحيّة في المدينة، مثل برج خليفة، وأبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، وغيرها، وذلك يوم الأحد 30 أكتوبر.

ويمكن للمواطنين والمقيمين والزوار الإطلاع على الفعاليات المقبلة، وشراء التذاكر بسرعة وأمان من خلال الموقع الإلكتروني لجدول فعاليات دبي، وتطبيق الهاتف الذكي. ولمزيد من المعلومات حول الفعاليات التي تقام في أنحاء دبي، يرجى زيارة: https://www.visitdubai.com/ar/whats-on/dubai-events-calendar