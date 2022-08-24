«ميمون غاردنز».. مشروع يعتمد أرقى تقنيات الهواء النقي

تستعد شركة فخرالدين العقارية، المطور الرئيس لمشروع «ميمون غاردنز» في دبي، للإعلان قريباً عن إطلاق المشروع، الذي يعتمد أرقى تقنيات الهواء النقي باستخدام تقنية مدعومة من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

وتركز الشركة على توفير جودة هواء داخلي بأعلى معايير ممكنة في كل شقة، إضافة إلى منازل ذكية، من المتوقع أن تحقق وفورات في الطاقة تصل إلى 30%.

ويقع المشروع في قرية جميرا الدائرية، ويتكون من برجين يحتويان على وحدات سكنية تشمل «استوديو» وشققاً تتكون من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، مع صالة ومطبخ.

كما يتضمن البرجان مكاتب إدارية ومساحات للبيع بالتجزئة.

وتُعد تقنية إدارة النفايات أحد المعالم الرئيسة للمشروع، حيث ستساعد في فصل النفايات الجافة والرطبة، وبالتالي تقلل إجمالي انبعاثات الكربون بنحو 1250 طناً.