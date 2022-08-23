"إيه إس جي ستاليونز الإمارات" تستحوذ على حصص استراتيجية في شركتين

أعلنت مجموعة إيه إس جي ستاليونز الإمارات والتابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على حصص استراتيجية في شركتين إماراتيتين، إيذاناً منها بتوسيع نطاق عملياتها لتشمل مجالي التصميم الداخلي وتصنيع المنتجات.

وفي التفاصيل، استحوذت إيه إس جي ستاليونز الإمارات على حصة 60% من "فجين فاكتوري"، أكبر شركة لأعمال النجارة وتصنيع الأثاث في دولة الإمارات. كما استحوذت المجموعة على حصة 45% في ديكوفجين، المزود الرائد لخدمات الهندسة والتصميم الداخلي عالية الجودة.

وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجموعة "إيه إس جي" ستاليونز الإمارات: " تأتي صفقتا الاستحواذ ضمن جهودنا الرامية إلى مواصلة توسيع عائدات مجموعة ’إيه إس جي‘ من مصادر جديدة بجانب مجالي الهندسة والتشييد. ويشكل توسيع نطاق عملياتنا ليشمل تصميم المساحات الداخلية وتصنيع المنتجات خطوة مهمة في إستراتيجية نمو الشركة، وسنعكف على إحداث نقلة نوعية في عالم التصميم ضمن السوق المحلي".

وتأسست شركة "فجين فرنتشر آند ديكوريشن فاكتوري" في عام 2003، وتمتلك مصنعاً في أبوظبي يمتد على مساحة 24,000 متر مربع، ويعمل لديها أكثر من 550 عاملا من أصحاب الخبرة .

في حين تأسست شركة ديكوفجين منذ 19 عاماً تلبيةً للطلب المتنامي على حلول التصاميم الداخلية المتخصصة، وتركز أعمالها على الهندسة وتنفيذ المشاريع.

وأضاف الظاهري: " تشهد المنتجات المحلية طلباً مرتفعاً بسبب التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، ونرى آفاقاً واسعة للنمو الاستراتيجي للشركة في السوق من خلال صفقتي الاستحواذ على ديكوفجين وفجين فاكتوري الرائدتين، والتي ستسهم في توفير حلول شاملة عالية الجودة في السوق المحلية ضمن مجالي التصميم والأثاث".

وستسهم عمليتا الاستحواذ في توفير زخم نمو قوي لمجموعة ستاليونز الإمارات، والتي تزود حالياً 12 سوقاً مختلفاً بخدمات الهندسة والتشييد والتطوير وإدارة العقارات. وتأسست الشركة في عام 2006، وأُدرجت في سوق نمو ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية في أواخر عام 2020، وتبلغ قيمة أصول الشركة أكثر من 500 مليون درهم.