إعادة افتتاح مطار البطين بعد إكمال أعمال التجديد والصيانة

أعلنت شركة مطارات أبوظبي عن إعادة افتتاح مطار البطين للطيران الخاص، عقب إكمال أعمال مُكثفة للتجديد والصيانة، تهدف إلى زيادة القدرة التشغيلية للمطار، وتلبية للطلب المتزايد، بما يتماشى مع أعلى مستويات السلامة والامتثال.

جاء التنسيق والتعاون الفعال بين الهيئة العامة للطيران المدني و«مطارات أبوظبي» في هذا المشروع تماشياً مع جميع أطر وأنظمة الاعتماد لضمان أعلى معايير الامتثال، حيث تم استلام جميع الموافقات اللازمة من دون أي تأخير.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه تمّ إنجاز الأعمال الأساسية للتجديد والصيانة في أقل من 90 يوماً، موضحاً أن هذه الأعمال، تضمنت إعادة تسوية سطح المدرج الحالي الذي يبلغ طوله 3.2 كيلومترات وتوسعته، ليتمكن من استيعاب الطائرات ذات الجسم العريض، وترقية الإضاءة الأرضية، وتحسين اللافتات والمناظر الطبيعية.

كما تضمن جزءاً كبيراً من الأعمال المنجزة عمليات إعادة تأهيل وتطوير منظومة الإضاءة الأرضية، ما أسفر عن حصول مطار البطين للطيران الخاص على ترخيص لتشغيل الطائرات من فئة (4D).

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، في بيان أمس: «يجسد مشروع تجديد وصيانة مدرج مطار البطين للطيران الخاص مدى التزام شركائنا في قطاع الطيران المدني بسلامة واستدامة المطار الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة، المُخصص للطيران الخاص».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، شريف هاشم الهاشمي: «في إطار سعينا المتواصل لتطبيق أهدافنا الاستراتيجية، تحرص (مطارات أبوظبي) على الاستثمار في تطوير وصيانة بنيتها التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية».