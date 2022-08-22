«غرفة أبوظبي» تستعرض المزايا التحفيزية لبرنامج «نافس»

نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومجلس تنافسية الكوادر الوطنية «نافس»، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، الجلسة التوعوية الثانية لتسليط الضوء على المزايا التحفيزية التي يوفرها برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وقرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة التوطين، الهادفة لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص والإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المسارات. ناقشت الجلسة عدداً من المحاور الرئيسة التي تضمنت نظرة عامة حول القرارات الوزارية الأخيرة لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، فضلاً عن المزايا التحفيزية لبرنامج «نافس» وأهميته في دعم تنافسية الكوادر الوطنية وتشجيع انخراطهم في القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق طموحات رؤية الإمارات الرامية لتفعيل دور الكوادر المواطنة وإتاحة المجال أمامها للمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية من أجل تسريع توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وتشجيع الشركات على تبني استراتيجيات تهدف لتوفير مسارات مهنية متميزة وحافلة بالإنجازات للكوادر الوطنية المؤهلة وفتح المجال أمامهم لتحقيق طموحاتهم المهنية المستقبلية.

من جهته، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي: «في سياق مبادراتها لتعزيز التوطين، خصصت دولة الإمارات 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص، وأطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مؤخراً 11 مبادرة لرفع معدلات التوطين. فيما تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلقت في نهاية يونيو الماضي، توفير 13600 فرصة عمل تخصصية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية. وسنواصل التعاون مع مختلف المؤسسات لضمان تحقيق أهداف هذه المبادرات الاستراتيجية».