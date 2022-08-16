شركات الطيران في الإمارات تستعيد 87.5% من سعتها المقعدية قبل الجائحة

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغّل نحو 1.31 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال الأسبوع الذي بدأ اعتباراً من 15 أغسطس الجاري، مقابل 1.29 مليون مقعد في الأسبوع السابق عليه، بنسبة نمو تبلغ 1.5%، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في مطارات الدولة أضافت 19 ألف مقعد خلال أسبوع واحد، واستعادت نحو 87.5% من طاقتها المعقدية مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وأوضحت بيانات للمؤسسة حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن مستوى السعة المقعدية للأسبوع الجاري أعلى بنسبة 75% مقارنة بمستويات عام 2021، حيث شغلت شركات الطيران 750 ألف مقعد أسبوعي، وأقل بنسبة 12.5% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، مع تشغيل الناقلات الجوية نحو 1.5 مليون مقعد.

وحلت دولة الإمارات، بالمركز الثاني في قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية (عدد المقاعد)، مسجلة نمواً بنسبة 1.5% بعد السوق السعودية التي سجلت نمواً بنسبة 2.7%.

ووفقا لبيانات «أو إيه جي»، فإن مطارات الدولة سجلت معدلات نمو قوية ومتواصلة في قدراتها خلال العام الجاري مقارنة بمستويات العام الماضي، مع استئناف المزيد من الشركات الطيران لرحلاتها، وافتتاح وجهات جديدة، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية لمختلف الأسواق الدولية.

وبيّنت أن الإمارات، استحوذت على الجزء الأكبر من السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي من المقرر أن تشغل نحو 4.59 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري بنسبة نمو بلغت 1.4%، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 28.5% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

وبحسب المؤسسة، فإن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات شغلت في الإجمال 5.7 ملايين مقعد مجدول في اتجاه واحد خلال يوليو الماضي، مقارنة بنحو خمسة ملايين مقعد في يونيو السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 15%.

يشار إلى أن مطار دبي، احتفظ بالمركز الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال يوليو.

وواصل «دبي الدولي» أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد «مطار هارتسفيلد أتلانتا الدولي» في الولايات المتحدة.

أكبر سوق

أفادت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن سعة الخطوط الجوية الأسبوعية على مستوى العالم، لاتزال عند مستويات 102.4 مليون مقعد، مشيرة إلى أن أوروبا الغربية تُعد حالياً أكبر سوق إقليمية.

• الناقلات الجوية في المطارات الإماراتية أضافت 19 ألف مقعد خلال أسبوع واحد.

• 5.7 ملايين مقعد مجدول باتجاه واحد لشركات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال يوليو الماضي.



