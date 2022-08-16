607.7 ملايين درهم صافي أصول الإمارات دبي الوطني «ريت»

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني «ريت»، أمس، عن صافي قيمة أصولها للربع الأول من سنتها المالية والمنتهي في 30 يونيو 2022، حيث بلغ 165.6 مليون دولار (نحو 607.7 ملايين درهم)، مقارنة بـ166.9 مليون دولار (612.5 مليون درهم) في الربع السابق.

وأوضحت الشركة، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، أنه عند استبعاد تأثير صرف أرباح الأسهم المستحقة للمساهمين في يوليو، والبالغة خمسة ملايين دولار (18.35 مليون درهم)، ارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 2.3%، مدعوماً بأول نتيجة ربع سنوية إيجابية للتقييمات منذ الربع الثاني لعام 2018، ما يعكس نمو نشاط التأجير عبر كامل المحفظة وتحسن ظروف السوق العقارية.

وأضافت الشركة، في بيان، أن فريق الإدارة واصل تحسين إشغال المحفظة بنجاح إلى 83% مقارنة بـ80% في نهاية العام المالي الماضي، و75% للفترة نفسها من العام السابق. كما أدت استراتيجية التأجير النشط لتحقيق بعض الأصول السكنية لنسبة إشغال 100%، في حين تحسن إشغال الأصول المكتبية إلى 75% مع توقع زيادات أخرى بعد الانتهاء من أعمال تجديد «برج الثريا 1»، أكبر أصول «الإمارات دبي الوطني» (ريت).

وقال رئيس قسم العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أنتوني تايلور: «يسعدنا الإعلان عن أول زيادة في تقييم المحفظة خلال أربع سنوات، ما يبرز التحسن في الإشغال العام، وتعافي ظروف السوق».

وأضاف أن «جهود تحسين إدارة الأصول والتفاعل مع المستأجرين في السنوات القليلة الماضية، بدأت تؤتي ثمارها عبر كامل محفظة أصولنا لتقديم المزيد من القيمة».