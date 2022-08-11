4.3 مليارات درهم صافي دخل «طاقة» في النصف الأول

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن نتائجها المالية الموحّدة للنصف الأول من العام الجاري، محققة أداءً قوياً مدعوماً بأعمالها المستقرّة المنظمة والمتعاقد عليها في قطاع المرافق، فضلاً عن التحسّن في أسعار السلع الأساسية، حيث بلغ صافي دخل الشركة 4.3 مليارات درهم بزيادة قدرها 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة كبيرة في إسهام قطاع النفط والغاز.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنها سجلت إيرادات بقيمة 25.4 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، موضحة أن ذلك نتج بشكل رئيس عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وأضافت أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بلغت 11.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%، التي تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإيرادات مقابل ارتفاع جزئي في النفقات.

وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 1.8 مليار درهم، بانخفاض قدره 10%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، وذلك بشكل رئيس، نتيجة لانخفاض الإنفاق على أعمال النقل والتوزيع.

وسجلت الشركة تدفقات نقدية حرة بلغت قيمتها 8.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 11%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وتم الحفاظ على مستوى عالٍ من السيولة النقدية (22.3 مليار درهم نقداً وما يعادلها من النقد والتسهيلات الائتمانية غير المسحوبة للشركة).

وبعد موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية، أعلن المجلس عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 675 مليون درهم (0.60 فلس لكل سهم).

وهذه هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقدية الربع سنوية المخطط لها للسنة المالية 2022، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، محمد حسن السويدي: «تواصل (طاقة) إحراز المزيد من التقدم على صعيد استراتيجية النمو، لتصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي وخارجها، حيث ينعكس ذلك في النتائج المالية التي حققتها الشركة في النصف الأول من العام الجاري».

وأضاف: «أحرزنا كذلك تقدماً ملحوظاً في مجال الطاقة النظيفة، من خلال إبرام اتفاقيات للاستحواذ على حصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)».

وأوضح السويدي أنه «بموجب هذه الاتفاقيات، ستتعاون (طاقة) مع شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، لإنشاء منظومة عالمية للطاقة النظيفة، تهدف إلى توحيد المساعي المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ضمن كيان موحّد، ودعم استراتيجية النمو في (طاقة)».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، جاسم حسين ثابت، إن «(طاقة) حققت في النصف الأول من عام 2022 نتائج مالية قوية، تعكس قدرتها المستمرة على تسجيل أداء قوي وتؤكد كفاءة نموذج عملها، كشركة مرافق متكاملة رائدة في إمارة أبوظبي وخارجها».

وأضاف: «خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، خطت (طاقة) خطوات كبرى نحو تحقيق استراتيجيتها وبلوغ آفاق النموّ المنشودة».

• «الشركة» أعلنت عن الدفعة الثانية من التوزيعات النقدية لأرباح 2022 بقيمة 675 مليون درهم.

• 25.4 مليار درهم إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.