"العربية للطيران" تسجل أرباحاً صافية بـ451 مليون درهم خلال النصف الأول

أعلنت شركة العربية للطيران، اليوم الأربعاء، عن نتائج النصف الأول من العام الجاري، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 451 مليون درهم، مقارنة مع 44 مليون درهم أرباحا تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأفادت الشركة في بيان، بأن إيراداتها بلغت 2.24 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022بارتفاع نسبته 110% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021.

وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 5.2 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة، بارتفاع نسبته 131% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وسجل معدل إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - ارتفاعا بنسبة 11% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بمعدل 79%.

وخلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2022، سجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 160 مليون درهم، مقارنة مع 10 ملايين درهم سجلتها الشركة في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 125% حيث بلغت 1.11 مليار درهم مقارنة مع 496 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 2.7 مليون مسافر خلال الفترة بين مارس ويونيو 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة، بارتفاع نسبته 195% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، ووصل معدل إشغال المقاعد الى 79% بارتفاع نسبته 13%.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "يعكس الآداء المالي والتشغيلي الذي سجلته الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، مدى قوة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة وجودة خدمات القيمة المضافة التي تقدمها لعملاءها".