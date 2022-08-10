279.4 مليون درهم إيرادات «يلا» خلال 3 أشهر

حققت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمدرجة في بورصة نيويورك، إيرادات قياسية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغت 279.4 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الما ضي.

وأفادت «يلا» في بيان، أمس، أعلنت خلاله عن نتائجها التشغيلية والمالية غير المدققة للربع الثاني من عام 2022، بأن صافي أرباح المجموعة ارتفع إلى 74.7 مليون درهم خلال الربع الثاني، ما انعكس على نمو صافي هامش الربح ليصل إلى 26.7%، مقارنة بالربع ذاته من عام 2021.

كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 35.6% إلى 29.9 مليون مستخدم في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ22.1 مليون مستخدم في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفع العدد الكلي للمشتركين بخدمات «يلا» المدفوعة بنسبة 65.3% إلى 10.6 ملايين مشترك في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ6.4 ملايين مشترك خلال الفترة نفسها من عام 2021.

ووفقاً للبيانات المالية، التي أعلنتها «يلا المحدودة»، مالكة أكبر منصّة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تخطت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من السنة المالية 2022 المنتهية في 30 يونيو، حاجز الـ545 مليون درهم، ما يعكس قوة الأداء المالي للمجموعة، نتيجة استمرار الزخم في أعمالها، فضلاً عن ثقة العملاء المتزايدة بخدماتها وتطبيقاتها التي تتناسب مع مختلف الثقافات المحلية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة «يلا المحدودة»، تاو يانغ، إن «النتائج المالية القوية تجاوزت كل التوقعات التي رسمتها المجموعة، ما يعكس تميز وجودة الخطط التشغيلية الاستراتيجية التي تبنتها (يلا)، التي أسهمت بشكل فاعل في دعم عمليات المجوعة وتوسيع قاعدة المستخدمين، لاسيما مع إضفاء إمكانية اللعب على أهم تطبيقات الدردشة والترفيه».

وأكد يانغ التزام «يلا» بمواصلة العمل على تطوير خدمات ومنصّات ترفيهية تلائم مختلف ثقافات عملائها، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أنه تم ابتكار منتجات جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين.

بدوره، قال رئيس المجموعة، صيفي إسماعيل، إن «الوضع المالي القوي للمجموعة وتميز علامتها التجارية، إضافة إلى الإدارة الفاعلة، كلها عوامل أسهمت في توسيع قاعدة المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة بصورة كبيرة، الأمر الذي انعكس على تحقيق إيرادات قياسية وتحسّن ربحية المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2022».