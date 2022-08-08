دبي الرابعة عالمياً في نمو قيمة العقارات السكنية الفاخرة خلال النصف الأول

أفادت «سَفِلز»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، بأن أسواق عقارات المدن السكنية في العالم حافظت على مرونتها في النصف الأول من عام 2022، وذلك من خلال الدراسة نصف السنوية التي أجرتها حول قيم رأس المال للعقارات السكنية الفاخرة وإيجاراتها في 30 مدينة رئيسة عالمية. وسجلت دبي أداءً قوياً في كِلا التقييمين للفترة المنتهية في شهر يونيو، وهو ما ظهر واضحاً في مؤشر «سَفِلز» للمساكن الفاخرة في المدن العالمية.

وبالنسبة لقيم رأس المال، حجزت المدن الأميركية المراتب الأولى على مؤشر «سَفِلز»، فيما شكلت دبي المدينة الوحيدة غير الأميركية التي تنجح في الدخول إلى قائمة أفضل خمس مدن من حيث نمو قيمة العقارات، حيث جاءت في المرتبة الرابعة.

وارتفعت أسعار العقارات الفاخرة في الإمارة بنسبة 4.7% خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يتواصل النمو القوي لرأس المال فيها لبقية عام 2022. وشهدت قيم رأس المال في المدن الـ30 المشمولة في مؤشر «سَفِلز» نمواً وسطياً بنسبة 2.4%.

ويُتوقع أن تواصل دولة الإمارات وإمارة دبي، استقطاب الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل أزمة «كوفيد-19»، بفضل نجاح برنامج الإقامة الذهبية واستمرار تدفق هؤلاء الأفراد. وتشير توقعات شركة «هنلي آند بارتنرز»، المتخصصة باستشارات الجنسية والإقامة، إلى انتقال 4000 شخص من أصحاب الملايين إلى دولة الإمارات في عام 2022، ما يمثل أربعة أضعاف مستويات ما قبل الأزمة الصحية. وتواصل الإمارة الاستثمار بالبنية التحتية، والارتقاء بعروضها الترفيهية والسياحية، بهدف استقطاب المواهب والأعمال، وتوفير بيئة مواتية لهم على المدى الطويل.

وتميزت دبي عن غيرها من أفضل المدن العالمية المشمولة في المؤشر، مثل ميامي ولشبونة وكيب تاون، بفضل التوجه المتنامي نحو الطقس الدافئ والمساحات الأوسع، بالإضافة إلى جودة الحياة التي توفرها.

وجاءت ميامي في المرتبة الأولى من حيث نمو قيمة رأس المال في النصف الأول من عام 2022، حيث سجلت نمواً نصف سنوي بنسبة 12.5%، وذلك بفضل انخفاض الضرائب والحياة عالية الجودة فيها، والتي شجعت على الهجرة إليها من مدن أميركية أخرى. وسجلت مدن أميركا الشمالية الأداء الأقوى في 2022 حتى الآن، تلتها مدن أوروبية.

وبالنسبة للإيجارات، شهدت إيجارات العقارات السكنية في دبي نمواً سريعاً بنسبة 5.3%، مدفوعةً بتوجهات أنماط الحياة التي شهدتها أسواقٌ أخرى. كما احتلت الإمارة المرتبة الثالثة لأفضل وجهة في العالم للمسؤولين التنفيذيين العاملين عن بُعد، بحسب دراسة سابقة أجرتها «سَفِلز»، وذلك بفضل تنوع برامج الإقامة، وبيئة الأعمال المواتية التي توفرها، وسهولة التنقل، واستقرار سوق العقارات الفاخرة فيها.

وتصدرت دبي، إلى جانب نيويورك ولوس أنجلوس، قائمة المدن من حيث إيرادات العقارات السكنية، محققةً نسبة تزيد على 4.5% منذ يونيو 2021. وحافظ العائد الإجمالي المتوسط على نسبة 3% خلال ستة أشهر حتى يونيو 2022 في جميع المدن التي يشملها المؤشر.

• دبي تفوقت على مدن عالمية مشمولة في المؤشر، مثل ميامي ولشبونة وكيب تاون.