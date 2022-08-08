10.3 مليارات درهم صافي أرباح "العالمية القابضة" في النصف الأول

سجلت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع، احدى الشركات الاستثمارية القابضة العملاقة في منطقة الشرق الأوسط و التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، رقماً قياسياً جديداً في ارباح النصف الأول من عام 2022، حيث تواصل الشركة استراتيجيتها الاستثمارية القوية من خلال نهج مركّز ومستمر، يستهدف عمليات الاستحواذ على الأعمال التجارية محلياً ودولياً مع تحقيق أرباح مستدامة ونمو التدفقات النقدية.

ولقد أدى الأداء القوي للأعمال في جميع الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة إلى تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير، حيث نمت الإيرادات بنسبة 121% لتصل إلى 21.93 مليار درهم إماراتي في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 137٪ ليصل إلى 10.35 مليار درهم إماراتي مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

وكان للاستحواذ الاستراتيجي للشركة العالمية القابضة على العديد من الشركات في النصف الأول من عام 2022 قد أثر بشكل إيجابي على صافي ثروة المجموعة بتجاوز إجمالي أصول التزامات الشركة، حيث ارتفعت من 88.98 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر2021 إلى 163.69 مليار درهم في نهاية 30 يونيو2022، محققة نمو هائل بنسبة 84٪.

وعلق سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة قائلاً: "لا يزال هناك الكثير الذي سوف نقوم بالعمل به للاستفادة من الإمكانات الكاملة لاستراتيجيتنا، وتعزيز أداء المجموعة بشكل أكبر في وقت ننوي الاعلان فيه عن صفقات استحواذ ضخمة في النصف الثاني من هذا العام، محليًا وعالميًا وسوف نستمر على هذا النهج خلال الفترة القادمة ".

في الربع الثاني من عام 2022، أكملت الشركة العالمية القابضة صفقة استثمار استراتيجي بقيمة 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار) في قطاع الطاقة الخضراء مع مجموعة "أداني" الهندية، وهي واحدة من أكبر الصفقات التجارية بين الإمارات والهند، وتمثل 4.87٪ من إجمالي التجارة بين البلدين.

وتشمل اهم النتائج للشركة العالمية القابضة في النصف الأول من هذا العام ما يلي:

بالرغم من التقلبات المستمرة في السوق العالمية، أظهرت نتائج النصف الأول أداء قوي بسبب تنوع محفظة الشركة العالمية القابضة حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 10.35 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2022، وذلك بزيادة نسبتها 137٪ مقارنة بشهر يونيو 2021، نتيجة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية الكبرى والشركات التابعة، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 121٪ لتصل إلى 21.93 مليار درهم إماراتي في الأشهر الستة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت نسبة هامش صافي الربح في النصف الأول من عام 2022 47٪، محققةً نمواً بنسبة 137٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصل إجمالي الأصول في نهاية الربع الثاني من عام 2022 الى 163.69 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 74.71 مليار درهم إماراتي عن 31 ديسمبر 2021.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على الاستحواذ على شركات مثل "سايبرجيت" و"ريتش" و "ايميركوم". في وقت واصلت الشركة العالمية القابضة تنفيذ خططها الإستراتيجية للنمو، وتوسيع محفظتها لتشمل 372 شركة فرعية، بزيادة قدرها 49 شركة مقارنة بـ 323 شركة في الربع الأول من عام 2022، وفي وقت لاحق، بلغ حجم القوة العاملة الآن 52،345 موظفًا، حيث زاد عددهم بأكثر من 30،000 منذ الربع الأول من العام الماضي. وأضاف بصر شعيب "لتتمكن من وضع مسار نمو شركتك، تحتاج إلى فريق عمل قوي لمساعدتك في تحقيق أهدافك".

كما تضم الشركة العالمية القابضة 8 شركات تابعة مدرجة هي: ألفا ظبي، ومجموعة ملتيبلاي، أيه اس جي ستاليونز، وبالمز الرياضية، والصير مارين، وغذاء، وإيزي ليس، وكيو القابضة، برأسمال قدره 1.8 مليار درهم إماراتي في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك العقارات والزراعة والرعاية الصحية، الأطعمة والمشروبات والمرافق والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة والترفيه والتسلية ورأس المال.

وقد أظهرت الشركات الثماني المدرجة في سوق ابوظبي للأوراق المالية عوائد قوية على نحو ثابت للمساهمين، مما أدى إلى تحقيق مكاسب بنسبة 1.54% لكل سهم من أسهم الشركة العالمية القابضة، من 0.88 درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022 إلى 2.42 درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022.