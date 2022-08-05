سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.34 مليارات درهم في أخر جلسات الأسبوع

تباين أداء أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة نهاية جلسة الجمعة آخر جلسات الأسبوع، ليتراجع سوق دبي المالي هامشياً، مقابل ارتفاع سوق أبوظبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بلغت 1.34 مليار درهم، بحجم تداولات 247.51 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11.29 ألف صفقة.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي، تعاملاته أمس، على تراجع بنسبة 0.1% عند مستوى 3317 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 141 مليون درهم.

وبإغلاق المؤشر عند هذا المستوى يكون قد انخفض بمقدار 21 نقطة بنسبة 0.6% في تعاملات الأسبوع ككل مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضي 29 يوليو 2022 .

وشهد السوق ارتفاع أسهم 12 شركة من أصل 30 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 10 شركات، وبقيت 8 على ثبات.

وانخفض سهم «الامارات دبي الوطني» بنسبة 0.7% عند 13.55 درهم، وبتداولات قاربت 871 ألف سهم. فيما أغلق سهم «بي الإسلامي» عند سعره السابق 5.80 درهم، وبتداولات تجاوزت مليوني سهم.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.6% عند 5.41 درهم، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم. وزاد سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 0.6% عند 1.70 درهم، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولا، سهم «الإتحاد العقارية» منخفضا بنسبة 5.7% عند 0.250 درهم، وبتداولات تجاوزت 24 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع مؤشر سوق «أبوظبي فوتسي للأوراق المالية» في ختام جلسة الجمعة، بنسبة 1.1%، عند مستوى 9929 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم.

وبإغلاق المؤشر عند هذا المستوى يكون السوق قد ارتفع بمقدار 280 نقطة في تعاملات الأسبوع بنسبة 2.9% مسجلا بذلك أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية في 8 أشهر .

ومن أصل 49 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسهم 22 شركة، وبقيت 9 على ثبات.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.5% عند 19.58 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم، وارتفع سهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 2.9% عند 8.85 درهم، وبتداولات تجاوزت مليون سهم.