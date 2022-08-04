القمّة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والشباب

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يومَي 28 و29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتناقش دورة القمة عدداً من المحاور الرئيسة، مثل: الطاقة، التمويل، الأمن الغذائي، الشباب، وغيرها من موضوعات تسهم في دفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسريع عجلة التنمية المستدامة.

وتركز القمة على إزالة الكربون من أنظمة الطاقة، واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الخضراء، وتعزيز التنقل المستدام وشبكات النقل المستدامة، وضمان بيئة عمرانية تواكب التغيرات المستقبلية، فضلاً عن تطوير تقنيات مبتكرة تدعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون، وتوفير سلاسل قيمة قوية ومرنة، وإشراك الجيل المقبل في جعل الحياد الكربوني حقيقة واقعة.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «تنسجم أهداف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. كما تدعم القمة جهود دولة الإمارات لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في (مدينة إكسبو دبي) عام 2023، ومساعي الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2050».

ولفت الطاير إلى أنه ومنذ إطلاقها عام 2014، حققت القمة تطوراً وإنجازات مهمة من خلال تبنّي سياسات وخطط ومبادرات لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين من قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص.