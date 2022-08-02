4.9 مليارات درهم صافي أرباح مجموعة «&e» خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «&e»، المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات»، أمس، عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2022. وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال النصف الأول من العام الجاري 26.3 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 4.9 مليارات درهم، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 2.5%. واعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول من عام 2022 بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد.

ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، زادت الإيرادات بنسبة 3.8%، فيما بلغت أرباح «&e» قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 13.4 مليار درهم، وارتفعت بنسبة 4.1% وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، ما أدى إلى هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51%.

كما وصلت قاعدة المشتركين في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 13.3 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي «&e» إلى 160 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 2.5%.

ومنذ تحولها إلى كيان تكنولوجي واستثماري عالمي، حافظت «&e» على أدائها الجيد، مع إحرازها تقدماً ملحوظاً من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة، وتطوير حلول مبتكرة لجميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى خلق المزيد من القيمة للعملاء والشركات والمجتمعات التي نخدمها.

وبمناسبة الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2022، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «&e»، جاسم محمد الزعابي: «يُظهر أداء (&e) خلال النصف الأول من العام الجاري، جهودنا المستمرة وعملنا الدؤوب على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي والالتزام الثابت تجاه المجتمعات التي نخدمها، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين».

وأضاف أن «أداءنا المالي يؤكد ريادة شركة (&e) ويعزز قدرتها على التعامل مع التحديات المختلفة والارتقاء بكل الفرص لتحقيق خططنا الطموحة التي بدأناها في مطلع هذا العام، لقد رسمنا خارطة طريق واضحة قوامها تعزيز الاستثمار في الابتكار عبر رحلة تحول رقمي شاملة تهدف لخدمة وتمكين المجتمعات».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «&e»، المهندس حاتم دويدار: «تشكل النتائج المالية للنصف الأول دليلاً ملموساً على الكفاءة العالية التي بدأت فيها المجموعة مرحلة جديدة من مسيرتها، في إطار تحولها لتصبح تكتلاً تكنولوجياً واستثمارياً عالمياً وتتويجاً لجهودها في تمكين النمو وتعزيزه وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام الثابت بالأولويات الاستراتيجية الرئيسة لتمكين المستقبل الرقمي ودفع عجلة الابتكار».

وأضاف دويدار: «حققت المجموعة أداءً جيداً على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي شهدت ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضغوظ أسعار الصرف، وسنعمل جاهدين للحفاظ على هذا الأداء والتعامل مع هذه االتحديات كفرص للتركيز والاستثمار على المدى الطويل، وبينما نواكب المشهد الاقتصادي العالمي الجديد، سنركز على هدفنا المتمثل في إنشاء ونشر حلول مبتكرة تؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس».

وتابع: «كما ستواصل مجموعة (&e) استكشاف فرص النمو الواعدة، وزيادة نطاق العروض، وتعزيز جودة الخدمات والحلول المقدمة للعملاء، لتلبية احتياجات أنماط حياتهم الجديدة والمتطلبات الناشئة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، لقد كانت أعمال قطاع الاتصالات بمثابة محرك النمو وركيزة التحول إلى شركة تكنولوجية رائدة، وقد ساعد ذلك في ترسيخ مكانتنا عبر انتشارنا الجغرافي، فضلاً عن تنمية الفرص الاستثمارية المجزية وعمليات الاستحواذ المدروسة بعناية. ومن خلال مسار التحول الرقمي المتسارع في (&e)، نسعى إلى تمكين عملائنا رقمياً، والنمو في مجال التكنولوجيا المالية، وتقديم حلول رقمية شاملة والوصول بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة، واستكشاف فرص استثمار مميزة. وعلى سبيل المثال: جاء استثمارنا في شركة فودافون ليحقق طموحات جديدة وقيمة مضافة، ويفتح أبواباً أخرى للتعاون وتسريع تبني تقنيات الجيل التالي. إننا على ثقة بأن الإنجازات التي حققناها خلال النصف الأول من عام 2022، ومن خلال ركائز أعمالنا الرئيسة، ستزيد من قدرتنا على إنشاء نموذج أعمال يجعلنا أكثر استعداداً للمستقبل ويحتفي بماضينا ويمكننا من اغتنام الفرص التقنية القادمة».

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