«مالية دبي» تطلق خطتها الاستراتيجية 2026

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي خطتها الاستراتيجية 2026. وكشفت الدائرة، في حفل أقيم عبر الإنترنت وضمّ فريق القيادة والموظفين، عن تفاصيل استراتيجيتها للسنوات الخمس حتى 2026، والتي تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف المرتبطة بمشروع استراتيجية دبي 2030.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم غرَس في نفوسنا تفاؤلاً استبصرنا به مقبل الأيام في ملامح استراتيجيتنا الجديدة، وشحذ فينا عزيمة استشرفنا بها المستقبل في أهدافنا الاستراتيجية بفكرٍ سديدٍ أبقى على جذوة الابتكار متّقدة».

وأشار آل صالح في كلمته أمام الحفل، إلى أن دائرة المالية حملت على عاتقها بكل جدّ مسؤولياتها في التعافي من الجائحة، مؤكداً أنها استطاعت أن تنهض بالشأن المالي الحكومي وتعيده بسرعة إلى حيويته، مع استضافة الإمارة لحدث إكسبو 2020 دبي، الذي استقبل العالم في دبي بالرغم من تحديات الأزمة.

وأضاف: «تنطلق دائرة المالية، بوصفها سُلطة الإشراف المباشر على جميع الشؤون المالية لحكومة دبي، في أعوامها الخمسة المقبلة وقد وضعت نصب عينيها أهدافاً محدّدة سوف تبلغها، بعون الله، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة».

من ناحيته، أوضح مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في دائرة المالية، جاسم محمد الزرعوني، أن الاستراتيجية الجديدة للدائرة تقوم على رؤية تتمثّل في ريادة عالمية واستدامة مالية مبتكرة، وتستند إلى ست قيم مؤسسية لتطوير العمل المالي الحكومي، مضيفاً أنها تسعى لبلوغ ستة أهداف استراتيجية طموحة تأخذ المستقبل واحتياجاته بعين الاعتبار.

وأضاف: «تنطوي استراتيجية دائرة المالية في الأعوام الخمسة المقبلة حتى 2026 على رسالة تتمثل في تحقيق الاستدامة المالية لدعم الموقع الريادي لإمارة دبي بصورة استباقية، من خلال التوزيع العادل والكفء لموارد الإمارة، باستخدام أفضل النظم والممارسات المالية الذكية والمبتكرة وبما يضمن تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع».

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