«جمارك دبي» تنجز 11.2 مليون بيان جمركي خلال 6 أشهر

المصدر: دبي- وام

أعلنت دائرة جمارك دبي أن عدد البيانات الجمركية التي أنجزتها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 11.2 مليون بيان جمركي بزيادة نسبتها 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت الدائرة في بيان بأنه وبالمقارنة مع مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، فإننا نجد أن البيانات الجمركية للنصف الأول من العام الجاري قفزت بواقع 173% مقارنة مع 4.1 ملايين بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2019.

وأكد المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، أن القطاع التجاري في دبي ينطلق نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار والتعافي، مستنداً إلى محورية دبي التجارية، وتطور أنظمتها الجمركية عالمية المستوى، وهو ما تؤكده أرقام البيانات الجمركية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال إن دبي تتصدر مشهد التحولات الجمركية بأنظمتها الجمركية الذكية عالمية المستوى، والتي تحظى بإشادات واسعة بما في ذلك منظمة الجمارك العالمية، حيث سيتم تحديد مستقبل التجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بواسطة مجموعة واسعة من الاتجاهات التقنية، مثل التكنولوجيا التي تساعد في تمكين التجارة، وتقصير سلاسل التوريد، والرقمنة في التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وأكد أن التجارة الإلكترونية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز التجارة، في وقت تحرص فيه «جمارك دبي» على ترسيخ موقع دبي مركزاً رائداً في التجارة عبر استدامة تطوير مشروعات وخدمات جمركية ذكية.

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