«أستيكو»: أداء قوي للقطاع العقاري في الدولة خلال الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد «تقرير سوق العقارات في الإمارات» للربع الثاني من عام 2022، الصادر عن شركة «أستيكو» المتخصصة في مجال إدارة العقارات، مواصلة القطاع العقاري في الدولة، خلال تلك الفترة، أداءه القوي.

وذكر التقرير أن التوترات الجيوسياسية التي شهدها العالم، أدت إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات، وجهة آمنة للسياحة والعيش والعمل والاستثمار والتعليم. كما ربط التقرير الطلب المتزايد على العقارات بالإصلاحات الحكومية الاستباقية، بما في ذلك طرح الإقامة الذهبية، والمضي قدماً نحو الاقتصاد الرقمي.

عقارات دبي

ووفقاً للتقرير، فقد شهد النصف الأول من عام 2022، إطلاق عدد من المشروعات الناجحة والجديرة بالاهتمام في دبي. وارتفع المعروض من الشقق ارتفاعاً طفيفاً من 6000 وحدة في الربع الأول من عام 2022، إلى 7000 وحدة في الربع الثاني، فيما تضاعف عدد الفلل الجديدة التي تم تسليمها إلى 520 فيلا، متوقعاً تسليم 25 ألف وحدة سكنية أخرى بحلول نهاية العام الجاري.

وأشار تقرير «أستيكو» إلى استمرار نمو معدل الإيجارات بزخم مماثل للزخم المسجل على مدى العام الماضي، ليبلغ متوسط الزيادات ربع السنوية 4% للشقق، و6% للفلل، و3% للمكاتب، بينما بلغت نسب النمو السنوية 15%، و23%، و13%، على التوالي. وبقي الطلب على الوحدات الكبيرة، لاسيما الفلل ومنازل «تاون هاوس» ذات المساحات الخارجية الصالحة للاستخدام مثل الشرفات والحدائق والمزايا القوية التي توفرها المجمعات السكنية، محور اهتمام السكان، وهو ما أدى إلى حدوث زخم في أسعار إيجارات ومعدلات إشغال مثل هذه الوحدات.

وأكد التقرير أن المواقع ذات المرافق المجتمعية الجيدة، مثل المواقع المحيطة بموقع «إكسبو 2020»، شهدت زيادة في الطلب والأداء، مشدداً على أن الثمار الإيجابية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، التي تشمل تحديثات البنية التحتية، وإعادة تهيئة الموقع، سيظهر أثرها، بلاشك، عبر مجموعة واسعة من القطاعات في قادم السنوات.

وأشار التقرير إلى افتتاح «مدينة إكسبو دبي» في أكتوبر 2022، منطقة حرة مستقلة، فضلاً عن كونها واحة جذابة للأنشطة الاقتصادية والنمو، من خلال توفيرها خيارات سكنية ميسورة التكلفة، وتحولها إلى قبلة للمعارض والأنشطة السياحية والخدمات اللوجستية.

وتوقعت «أستيكو» أن تظل أسعار الإيجارات مرتفعة في النصف الثاني من العام، في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة آمنة وجذابة للزوار والمقيمين.

سوق أبوظبي

وبحسب «أستيكو»، فقد سجل سوق الإسكان في أبوظبي تسليم نحو 1300 وحدة سكنية في الربع الثاني من عام 2022، موزعة على مناطق مختلفة من أبوظبي، مع تركيزها بشكل خاص على شاطئ الراحة وجزيرة الريم.

وأظهر التقرير مواصلة الفلل ومنازل «تاون هاوس» استقطاب مستويات عالية من الطلب، لاسيما في مجمعات الفلل المتطورة في جزيرتي «السعديات» و«ياس»، في وقت ارتفعت فيه أسعار إيجارات الفلل بنسبة 5% عن معدلها على مدار العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، فقد واصل سوق المبيعات نشاطه القوي في الربع الثاني من عام 2022 الذي شهد زيادة في الطلب والمعاملات.

وظلت الفلل المنجزة تلقى قبولاً جيداً، لاسيما في مجمعات الفلل عالية الجودة. وفي هذا الإطار، سجلت بعض هذه المجمعات نسبة نمو من خانتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

عقارات الشارقة

ولفت التقرير إلى أن أسعار إيجارات المكاتب في الشارقة ازدادت بنسبة 3% وسطياً، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبنسبة 5% سنوياً، وإن كان صافي الإيجارات الفعلية قد تأثر ربما بالحوافز الإضافية التي قدمها الملّاك، بما في ذلك الشيكات المتعددة، والإعفاء من الإيجار لفترات محددة، والإعفاء من رسوم عمولة الوكيل أو تخفيضها، والإعفاء من رسوم الخدمات، وخفض/ الإسهام في تكاليف تجهيز المكاتب.

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