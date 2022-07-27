«الإمارات لأنظمة المباني» تعزز محفظة «دبي للاستثمار» في صناعة الصلب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «الإمارات لأنظمة المباني الحديدية»، التي تأسست عام 1997 كشركة تابعة لشركة دبي للاستثمار، عن إكمالها بنجاح 25 عاماً في مجال أعمال الصلب، مشيرة إلى أنها أسهمت في تعزيز محفظة أعمال «دبي للاستثمار» في قطاع صناعة الصلب في أنحاء المنطقة والعالم.

وأكدت الشركة نجاحها في مواكبة الطلب المتنامي على منتجات الصلب، كاشفة عن إنتاجها 850 ألف طن من الفولاذ، تم استخدامها في 6200 مشروع في 50 دولة، لافتة إلى أن مرافقها تمتد على مساحة 140 ألف متر مربع بطاقة تصنيع سنوية تزيد على 75 ألف طن.

واعتبر الرئيس التنفيذي لقسم شركات مواد البناء في شركة دبي للاستثمار، عبدالعزيز بن يعقوب السركال، النتائج إنجازاً مميزاً لـ«دبي للاستثمار» تحقق من خلال شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية التابعة لها، «والتي نافست بشكل رائع في قطاع صناعة الصلب على مدى 25 عاماً».

وأضاف: «يعد توسع (الإمارات لأنظمة المباني الحديدية) في تصدير منتجاتها جزءاً من استراتيجية النمو المدروس والقوي لتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز المرونة وتحسين القدرة التنافسية».

وتابع: «ركزت (دبي للاستثمار) خلال الـ25 عاماً الماضية على الاستفادة من الابتكار والموارد لتنفيذ أفضل الممارسات في التصنيع، مع التركيز على تحسين الإنتاجية، وتحسين سلسلة التوريد، واعتماد التشغيل الآلي لعملياتها لتقديم الخدمة على النحو الأمثل في السنوات المقبلة».

من جانبه، قال المدير العام لشركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، جوزيف شدياق، إن الشركة تتوسع في مناطق خارج الشرق الأوسط، وتستفيد من سمعتها كواحدة من الشركات المصنعة لهياكل الفولاذ في دولة الإمارات.

وتابع: «إضافة إلى أعمالها في الإمارات ودول المنطقة، فإنه يتم تصدير أكثر من 40% من منتجاتنا إلى أسواق إفريقيا وآسيا التي تعدّ أسواقاً مربحة لأعمال الصلب. لقد وضعنا خطط عمل استراتيجية لتوسيع واستكشاف هذه الفرص، ونتوقع أن تتوسع أعمالنا بأكثر من 75% في هذه المناطق في العامين المقبلين».

يشار إلى أن الشركة تمكنت من تأسيس مكانة كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإفريقية مثل: الجزائر، ليبيا، إثيوبيا، ساحل العاج، غانا، نيجيريا، موريتانيا، السنغال، مالي، كينيا، وعبر الأسواق الآسيوية مثل: أذربيجان، كازاخستان، تركمانستان، باكستان.

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