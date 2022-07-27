«ديوا» توفر 490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، توفيرها خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة والجودة لسكان دبي، الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين و514 ألف نسمة، فيما من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040.

القدرة الإنتاجية

وأفادت الهيئة بأن القدرة الإنتاجية الإجمالية لها تبلغ 14 ألفاً و117 ميغاواط من الكهرباء، و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، في وقت تواكب فيه الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي، بهدف توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2050.

بنية متطورة

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة، تسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة، وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة». وأضاف: «تطور الهيئة خطط توسعة البنية التحتية للطاقة والمياه، بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2031. ونعمل على تنفيذ مشروعات رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي، لتحقيق رؤية القيادة لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا المقبلة».

مجمع الطاقة الشمسية

ووفقاً للهيئة، يعدّ مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 1627 ميغاواط، باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية، فيما تنفذ الهيئة مشروعات أخرى في المجمع، بإجمالي 1233 ميغاواط باستخدام تقنيتي «الألواح الشمسية الكهروضوئية»، والطاقة الشمسية المركزة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي 11.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 14% في نهاية العام الجاري 2022.

محطات جبل علي

بدوره، يعد مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، إحدى الركائز الرئيسة لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية. ودخلت الهيئة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد، بقدرة 9547 ميغاواط من الكهرباء. وتمتلك الهيئة 43 وحدة لتحلية المياه بتقنية «التقطير الومضي متعدد المراحل»، بقدرة إنتاجية تصل إلى 427 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، موزعة على ست محطات، إضافة إلى وحدتين بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تبلغ 63 مليون غالون من المياه يومياً، وبهذا تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة إلى 490 مليون غالون يومياً.

المحطة H

تعدّ محطة إنتاج الكهرباء في العوير (المحطة H) من المشروعات المهمة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة 1996 ميغاواط من الكهرباء.

مجمع حصيان

تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع حصيان لإنتاج الطاقة، الذي يعمل بالغاز الطبيعي، 1800 ميغاواط بنظام المنتج المستقل، وستتم إضافة 600 ميغاواط أخرى خلال العام المقبل، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 2400 ميغاواط.

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