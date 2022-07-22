إتمام اختبار الأداء الحراري في آخر محطات «براكة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز جديد في مسيرة تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، يتمثل في إتمام اختبار الأداء الحراري في المحطة الرابعة والأخيرة من المحطات في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وأكدت المؤسسة في بيان، أن هذا الاختبار يمثل خطوة كبيرة في المرحلة التي تسبق العمليات التشغيلية، والذي تم خلاله تطبيق كل الدروس المستفادة من الاختبارات التي أجريت في المحطات الثلاث.

وأوضحت أنه تم خلال اختبار الأداء الحراري، إجراء فحص شامل لمكونات المحطة من حيث عوامل التمدد الحراري والاهتزاز.

وأظهرت نتائج الاختبار أن الأنظمة كافة تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة ضمن ظروف التشغيل الاعتيادية. كما تضمن الاختبار اختبار صمام أمان جهاز الضغط، وقياس تدفق نظام سائل تبريد المفاعل، وكذلك اختبار نظام التوربينات الرئيس، الأمر الذي أكد أن المكونات والأنظمة الرئيسة للمحطة تعمل وفق التصميم، وتفي بجميع متطلبات التشغيل الاعتيادي.

ولفتت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى أنها وقبل هذا الاختبار، أكملت إجراء اختباري «السلامة الهيكلية» و«معدل التسرب المتكامل» في رابعة محطات براكة، وأكدت نتائج الاختبارين على مدى متانة مبنى المحطة الرابعة، من حيث قدرته على مواصلة العمل في الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية على حد سواء.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، إن إتمام هذه الاختبارات في رابعة محطات براكة، يؤكد التقدم المستمر في مسيرة تطوير المحطات، وفقاً للمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية.

وأكد أن هذه الاختبارات خطوة كبيرة نحو المرحلة التشغيلية للمحطة الرابعة، وتقربنا أكثر من التشغيل التجاري لجميع محطات براكة التي تنتج كهرباء وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة.

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